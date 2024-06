VPN veloci in offerta: ExpressVPN costa il 49% in meno

Se proprio devi spendere i tuoi soldi in qualcosa di utile, punta sulle VPN veloci in offerta. Tra queste, ExpressVPN, che ha tagliato i prezzi del 49%. In più, sottoscrivendo l’abbonamento annuale, hai anche 3 mesi extra gratis. Non è affatto male tutto questo, visto che questa meraviglia tecnologica protegge i tuoi preziosi dati, ti fa bypassare i geo-blocchi e ti consente di navigare serenamente.

VPN veloci in offerta: perché ExpressVPN è un affare

La promozione attuale abbassa il costo giornaliero per dare grandi vantaggi in sicurezza. ExpressVPN, infatti, ti protegge con la politica no-log e la crittografia avanzata. Insomma, privacy e anonimato garantiti. Non ci crederai, ma esistono ancora persone che viaggiano in paesi con restrizioni internet. Per queste, ExpressVPN aggira i blocchi governativi e le restrizioni geografiche.

Quindi, se sei un viaggiatore accanito o semplicemente un ‘divano-dipendente’ che vuole godersi contenuti in streaming da piattaforme come Hulu e BBC iPlayer, questa VPN è garanzia di accesso. La configurazione sui router è semplicissima grazie al processo automatizzato.

Ci sono tante VPN veloci in offerta, ma ExpressVPN le batte tutte grazie alla sua qualità e alla sua promozione. Lo sconto del 49% sul piano annuale, con 3 mesi extra gratuiti, è qualcosa di eccezionale. Pagherai soltanto 6,39 euro al mese, un’inezia. Se, per qualche motivo, la VPN non soddisfa le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

