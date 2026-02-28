Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Come vedere la finale di Sanremo in diretta streaming dall'estero

Questa sera, 28 febbraio, ci sarà la finale della 76ª edizione di Sanremo: scopri come guardarla in streaming dall'estero su Rai Play.
Come vedere la finale di Sanremo in diretta streaming dall'estero
Questa sera, 28 febbraio, ci sarà la finale della 76ª edizione di Sanremo: scopri come guardarla in streaming dall'estero su Rai Play.
Eleonora Busi
Pubblicato il 28 feb 2026
Link copiato negli appunti

Questa sera, sabato 28 febbraio, ci sarà la tanto attesa finale di Sanremo 2026 che incoronerà il vincitore o la vincitrice della 76ª edizione. L'appuntamento è fissato dalle 20.40 in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Chi si trova fuori dall'Italia può comunque seguire la diretta grazie a una soluzione semplice e conveniente: attivando NordVPN, che - tra l'altro - è anche in promozione a partire da 3 euro al mese. Ecco tutti i passaggi da seguire.

Guarda la finale di Sanremo in diretta streaming

Ecco come guardare la finale di Sanremo grazie a NordVPN

Stasera va in scena la quinta e ultima serata del Festival. Al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, conducono Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, mentre il superospite è Andrea Bocelli. Ultimo collegamento in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage allestito in piazza Colombo: si esibiranno i Pooh, con la conduzione di Daniele Battaglia.

Per vedere la diretta streaming fuori dai confini italiani il primo passo è sottoscrivere una VPN affidabile come quella di NordVPN, oggi tra le più veloci quando si parla di contenuti. Per guardare Sanremo in streaming dall'estero, ti basterà abbonarti a un piano in promozione a partire da 3,09 euro al mese, scaricare l'app sul dispositivo desiderato, effettuare il login e selezionare un server collocato in Italia.

Una volta attivata la connessione, basta accedere all'app di Rai Play e collegarti alla diretta streaming per seguire la finale senza nessuna interruzione e con la certezza di una VPN sicurissima e velocissima. NordVPN, infatti, è attenta alla privacy e offre un servizio senza limiti di larghezza di banda o velocità, ideale per guardare contenuti in alta qualità su tutti i dispositivi.

Scopri i piani NordVPN per lo streaming

Un solo account NordVPN supporta un massimo di dieci dispositivi, inclusi sistemi operativi e browser differenti, con la possibilità di installazione anche sul router di casa. I server supportati sono oltre 8.900, ultraveloci e parte di una rete globale che conta ben 188 location.

La finale di Sanremo 2026 può quindi essere seguita in diretta streaming anche dall’estero grazie a RaiPlay e a NordVPN, oggi in offerta speciale da 3,09 euro al mese con 76% di sconto e 3 mesi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Come guardare la terza serata di Sanremo 2026 in streaming dall'estero
VPN

Come guardare la terza serata di Sanremo 2026 in streaming dall'estero
Come vedere Mare Fuori in diretta streaming dall'estero su RayPlay
VPN

Come vedere Mare Fuori in diretta streaming dall'estero su RayPlay
NordVPN festeggia gli anni regalando il 76% di sconto e 3 mesi extra
VPN

NordVPN festeggia gli anni regalando il 76% di sconto e 3 mesi extra
Surfshark è super già a febbraio: 87% di sconto e prezzi da 1,99€
VPN

Surfshark è super già a febbraio: 87% di sconto e prezzi da 1,99€