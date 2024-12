Come vedere la finale di NBA Cup tra Thunder e Bucks in streaming

Nella notte italiana tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, alla T-Mobile Arena di Las Vegas, si giocherà la finale di NBA Cup tra i Milwaukee Bucks e gli Oklahoma City Thunder. L'incontro sarà trasmesso in streaming su NOW, che offre agli iscritti al pass Sport l'intera programmazione sportiva di Sky.

Con il pass Sport di NOW è possibile vedere tra le altre cose sia la nuova competizione NBA Cup, che questa notte vedrà il suo epilogo, sia la migliore selezione dei match NBA (inclusi playoff, finali di Conference e le Finals).

Al momento il pass Sport di 12 mesi del servizio streaming NOW è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro. Lo sconto attuale consente quindi di risparmiare 120 euro in un anno, con la possibilità di guardare tutti i contenuti sportivi per cui Sky detiene i diritti televisivi.

Come vedere in streaming la finale di NBA Cup tra Thunder e Bucks

La visione in streaming della finale di NBA Cup 2024 tra Thunder e Bucks richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW. Dopo aver completato l'iscrizione al servizio, è sufficiente scaricare l'app NOW sul dispositivo dove si intende guardare la partita di pallacanestro tra le squadre di Oklahoma City e Milwaukee. L'applicazione è disponibile su smartphone, tablet, computer e Smart TV.

Giannis Antetokounmpo e compagni hanno raggiunto la finale di Las Vegas grazie al successo in semifinale contro gli Hawks. Milwaukee, spinta da un Giannis in versione Mvp autore di una stoppata clamorosa ai danni di Capela nell'ultimo quarto, si sono sbarazzati di Atlanta col punteggio finale di 110-102.

Nella finalissima di oggi se la vedranno con i Thunder, la squadra che detiene al momento il miglior record della Western Conference. Nonostante un primo tempo da horror a livello offensivo, il quintetto di Oklahoma City ispirato dal suo leader Gilgeous-Alexander è riuscito a cambiare marcia nella seconda metà della partita, mettendo a tacere qualsiasi tipo di velleità dei Rockets.

La finale tra Thunder e Bucks di NBA Cup è in programma questa notte quando in Italia saranno le 2:30 del mattino.

