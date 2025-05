Come vedere la finale di Europa League in diretta streaming dall'estero

La Premier League 2024/2025 è stata una stagione da dimenticare sia per il Tottenham che per il Manchester United, ma c'è ancora una chance per raddrizzare tutto: vincere la finale di Europa League. L'ultimo atto della competizione vede infatti protagoniste le due squadre inglesi in un derby ad alta tensione, che assegnerà non solo il trofeo, ma anche un posto nella prossima Champions League.

Per chi uscirà sconfitto, sarà un epilogo amaro e difficile da archiviare; per chi solleverà la coppa, invece, l’occasione di trasformare un’annata deludente in un successo europeo. Ma dove vedere lo spettacolo di questa finalissima? Il match sarà trasmesso in chiaro su TV8 e in streaming su NOW, ma per chi è all'estero le cose non sono così semplici. I limiti imposti dalla geolocalizzazione spesso impediscono l'accesso anche ai contenuti gratuiti offerti online.

Per ovviare a questo problema c'è NordVPN, che aggira questi limiti camuffando il proprio indirizzo IP collegandosi ad un server italiano anche se si è all'estero. Adesso questo servizio è in sconto del 70% al prezzo di 3,39€ al mese.

Cosa bisogna fare per vedere la finale di Europa League dall'estero

Dopo aver superato Athletic Bilbao e Bodo/Glimt, Tottenham e Manchester United si sfideranno proprio nello stadio della squadra basca, a Bilbao, in un match da dentro o fuori che deciderà le sorti stagionali di entrambe.

Per seguire il match dall'estero, ecco come fare in modo semplice e veloce:

Iscriversi a un servizio VPN come NordVPN;

Scaricare l'applicazione sul dispositivo da cui si vuole guardare la partita;

Effettuare il login con i dati dell’account creato;

Selezionare un server situato in Italia e connettersi;

Una volta stabilita la connessione, aprire il sito nove.tv ;

; Accedere alla sezione Live per iniziare lo streaming.

L'uso della VPN è necessario per superare i blocchi regionali e poter accedere al contenuto come se si fosse fisicamente in Italia. Con pochi passaggi, anche chi si trova all’estero potrà godersi senza problemi la finale di Europa League.

