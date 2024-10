Come vedere Juventus-Parma in diretta streaming dall'estero

Mercoledì 30 ottobre si giocherà Juventus-Parma, match valido per la decima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN alle ore 20:45 per i titolari del piano Standard, con la telecronaca del giornalista Ricky Buscaglia e il commento tecnico dell'ex centrocampista della Nazionale italiana Marco Parolo.

Il piano Standard di DAZN include tutto lo sport di DAZN, tra cui Serie A, Serie B, LaLiga EA Sports e la Liga Portugal Betclic: è attivabile direttamente online su questa pagina al prezzo di 34,99 euro al mese per 12 mesi, con accesso immediato ai contenuti live e on-demand non appena completato il pagamento.

Se ci si trova all'estero in vacanza o per lavoro, oltre a DAZN Standard occorre attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali ai contenuti delle piattaforme streaming. Una delle migliori VPN oggi disponibili per guardare i grandi eventi sportivi in diretta è NordVPN, in sconto per il Black Friday a 3,59 euro al mese per 24 mesi.

Come vedere Juventus-Parma in streaming dall'estero

La visione in streaming dall'estero della partita di Serie A tra Juventus e Parma richiede l'attivazione del piano DAZN Standard (disponibile da 34,99 euro al mese) e una VPN. Dopo aver completato la sottoscrizione, bisogna connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere al proprio provider di rete di essere connesso dal nostro Paese e non da un Paese straniero.

Questa la procedura passo dopo passo da seguire:

Iscriviti a una VPN (NordVPN scelta consigliata, qui l'offerta Black Friday con sconti fino al 71%).

Scarica l'app della VPN.

Effettua l'accesso all'app con le credenziali inserite in fase di registrazione.

Vai alla sezione dei server VPN disponibili.

Scegli un server VPN tra quelli presenti in Italia.

Attendi che la connessione VPN sia attiva.

Apri l'app DAZN.

Seleziona il riquadro dedicato alla diretta di Juventus-Parma.

Appunamento dunque alle 20:45, quando ci sarà il fischio d'inizio del match Juve-Parma su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.