Come vedere Juventus-Milan gratis su DAZN

L'anticipo di lusso tra Juventus e Milan sarà disponibile gratis su DAZN. La piattaforma streaming che detiene in esclusiva i diritti di tutta la Serie A ha annunciato un nuovo imperdibile appuntamento gratuito riservato ai non abbonati, che saranno quindi liberi di vedere la partita tra le due squadre.

Il match si giocherà sabato 18 gennaio alle ore 18 e per vederlo ti basterà collegarti in tempo su DAZN: la visione è garantita ai primi due milioni di utenti che si registreranno.

La guida per vedere Juventus-Milan gratis su DAZN

Per vedere la partita dovrai semplicemente accedere o iscriverti per la prima volta a DAZN, naturalmente senza attivare un abbonamento. Ti basterà quindi aprire DAZN, selezionare Juventus-Milan a partire dalle ore 17 (orario in cui comincia il prepartita), inserire il tuo indirizzo e-mail e iniziare la visione.

Ti abbiamo segnalato l'orario del prepartita perché, come detto, la visione gratuita è possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti. La cosa migliore che puoi fare quindi è registrarti adesso in modo da avere tutto pronto per le 17 di sabato 18 gennaio così da vedere l'intrattenimento pre-partita, la partita e, se vorrai, anche il post-partita.

Un limite che naturalmente non riguarderà gli abbonati o chi deciderà di abbonarsi proprio a partire da questo weekend: del resto è l'occasione migliore, dato che puoi approfittare di specifici sconti sui piani Standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.