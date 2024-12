Come vedere Juventus - Fiorentina in diretta streaming dall'estero

Juventus - Fiorentina è in programma oggi, domenica 29 dicembre 2024 a partire dalle 18. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, per tutti gli abbonati con un piano Standard o con un piano Plus. Chi non ha DAZN, invece, può sfruttare la promo in corso che consente di attivare un abbonamento Standard con 6 mesi di sconto. Il costo cala a 19,90 euro al mese per 6 mesi, per il piano annuale, oppure a 24,90 euro al mese per 6 mesi, con il piano mensile. Per accedere alle offerte basta visitare il sito di DAZN.

Per vedere Juventus - Fiorentina in diretta streaming dall'estero, invece, può essere necessario ricorrere a una VPN, in modo da accedere a DAZN, durante un viaggio anche di breve durata fuori dall'Italia. Basta selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN. Il servizio da utilizzare, in questo caso, è NordVPN. Con la promozione in corso, è possibile ridurre il costo della VPN fino 2,99 euro al mese, andando ad attivare il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo della VPN. Ci sono sempre 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Juventus - Fiorentina: la Serie A chiude in bellezza

La sfida tra Juventus - Fiorentina chiude il 2024 del campionato di Serie A con un big match sempre molto atteso. Le due squadre stanno attraversando un buon momento ma la distanza con la testa della classifica è importante (10 punti per entrambe). Sia la Juventus, che non ha ancora perso, che la Fiorentina cercheranno di vincere.

La sfida, come detto, sarà trasmessa in streaming su DAZN, con la possibilità per i nuovi utenti di attivare l'offerta da 19,90 euro al mese per 6 mesi tramite il il sito di DAZN. Chi si trova all'estero può utilizzare una VPN per accedere a DAZN e seguire il match.

In generale, per una connessione sicura e protetta tramite rete VPN, la scelta giusta è NordVPN, ora in offerta a 2,99 euro al mese per 27 mesi.

