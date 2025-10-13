Come vedere Italia-Israele in streaming dall'estero

Martedì 14 ottobre, al Bluenergy Stadium di Udine, si giocherà Italia-Israele, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay alle ore 20:45, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Daniele Adani.

Per chi invece in questi giorni è in vacanza all'estero, la piattaforma streaming RaiPlay non sarà sufficiente. Infatti, a causa delle restrizioni geografiche, i suoi contenuti risultano bloccati una volta che si mette piede in un Paese diverso da quello in cui si risiede abitualmente. Per fortuna, però, esiste una soluzione semplice per risolvere il problema.

La soluzione è utilizzare una VPN, o meglio connettersi a un server VPN posizionato in Italia. Per chi ancora non la conoscesse, una VPN è un servizio di rete privata virtuale che simula una connessione Internet in un Paese diverso da quello in cui si trova.

Merito dei server VPN: ogni fornitore propone migliaia di postazioni server diverse, dislocate in ogni parte del mondo, Italia inclusa. Una volta che la connessione VPN è attiva, l'utente sarà in grado di far credere al provider di rete nazionale di essere connesso dall'Italia e non dal Paese in cui si trova in carne e ossa.

Tra le migliori VPN per il superamento del blocco geografico segnaliamo il servizio di rete privata virtuale incluso nel pacchetto Ultimate VPN di TotalAV, ora in offerta a 19 euro per un anno invece di 99 euro. La promozione include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, più i prodotti antivirus e adblock proprietari.

Come vedere dall'estero Italia-Israele

La visione di Italia-Israele in streaming dall'estero richiede l'utilizzo di una VPN e il collegamento alla sezione Dirette della piattaforma RaiPlay. Dopo aver sottoscritto il servizio VPN desiderato, basterà scaricare l'app ufficiale e selezionare uno dei server VPN situati in Italia, attendendo che la connessione sia attiva. Soltanto allora ci si potrà collegare a RaiPlay e selezionare la diretta di Rai 1.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati