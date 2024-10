Come vedere Italia-Belgio in streaming anche all'estero

L'Italia di Luciano Spalletti affronta questa sera il Belgio allenato da Domenico Tedesco per la terza giornata della Nations League 2024-2025. La partita si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e potrai seguirla in diretta televisiva su Rai 1 o in diretta streaming su RaiPlay.

Se ti trovi all'estero, invece, potrai sfruttare una VPN come NordVPN per geolocalizzarti in Italia e avere accesso così alla piattaforma per vedere la partita in lingua italiana.

Come usare NordVPN per guardare la partita dall'estero

NordVPN ti permette infatti di superare le restrizioni geografiche attive sull'app di RaiPlay. Usarlo è molto semplice:

Se non ce l'hai, sottoscrivi un abbonamento a NordVPN scegliendo uno dei piani in offerta Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui intendi vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali e apri la lista dei server Seleziona e collegati a un server italiano Adesso potrai aprire RaiPlay per guardare Italia-Belgio in streaming con il commento in italiano

Ricorda che con NordVPN potrai avere una connessione sicura, protetta e privata ovunque ti trovi, con le migliori velocità per lo streaming, funzioni che ti proteggono da download malevoli e indesiderati e la possibilità di usare lo stesso abbonamento con 10 dispositivi diversi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.