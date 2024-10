Come vedere il Gran Premio del Messico di F1 in streaming

Questo fine settimana si corre il Gran Premio del Messico, ventesima prova del Mondiale di F1. Le qualifiche scatteranno sabato alle 23:00 (ora italiana), mentre la corsa si disputerà domenica alle ore 21:00. L'intero weekend di gara sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW con il pass Sport.

In questi giorni il pass Sport di NOW è in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro in un anno. Con questo pass si ha accesso all'intera programmazione sportiva di Sky, incluso anche il calcio con 3 partite a turno di Serie A, la nuova Champions League e il meglio della Premier League.

Come vedere il Gran Premio del Messico di Formula 1 in streaming

Ricapitolando, la visione del Gran Premio del Messico di Formula 1 in streaming richiede l'attivazione del pass Sport di NOW.

Ecco i passaggi da completare:

Vai su questa pagina di NOW e pigia sul bottone Sport.

Conferma l'offerta annuale a 14,99 euro al mese per 12 mesi e fai clic su Attiva.

Esegui l'iscrizione o l'accesso a NOW e completa l'acquisto con il metodo di pagamento preferito.

L'offerta prevede un vincolo di 12 mesi. Questo significa che, in caso di disdetta prima della fine del periodo promozionale, si è tenuti al pagamento fino al termine dei 12 mesi.

Iscrivendosi ad esempio oggi, l'abbonamento annuale scadrà il 25 ottobre 2025. A partire dal giorno seguente poi, il piano si rinnoverà a 24,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire il rinnovo prima (e a meno di eventuali offerte da parte di NOW, che potrebbe confermare il prezzo scontato di 14,99 euro al mese anche per il secondo anno).

Appuntamento dunque per le 21:00 di domenica 27 ottobre, quando prenderà il via il Gran Premio di Formula 1 del Messico, preceduto dalle qualifiche del sabato in programma alle 23:00.

Tutto il weekend di gara sarà visibile in streaming su NOW. Maggiori informazioni sull'offerta del pass Sport a questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.