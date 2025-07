Come vedere il Gran Premio del Belgio 2025 dall'estero (F1)

Questo fine settimana la Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento della stagione 2025. Sabato alle 12:00 andrà in scena la gara Sprint, a seguire poi le qualifiche ufficiali alle 16:00, che determineranno la griglia di partenza della gara lunga in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00.

La giornata di venerdì ha visto un imprendibile Oscar Piastri fare un altro sport rispetto a tutti gli altri: sua la pole nelle qualifiche shootout davanti a Max Verstappen, con il campione del mondo staccato di quasi cinque decimi rispetto al pilota McLaren. Seconda fila per Lando Norris e Charles Leclerc, rispettivamente terzo e quarto, mentre Lewis Hamilton partirà in diciottesima posizione dopo un errore ad inizio qualifica.

