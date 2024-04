Come vedere il GP F1 Cina in streaming dall'estero

Domenica 21 aprile, alle 9:00 ora italiana, prenderà il via il Gran Premio della Cina, quinta prova del Mondiale 2024 di Formula 1. La corsa sarà visibile in diretta su Sky Sport Formula 1 (canale 207) e in streaming su NOW grazie al pass Sport.

Le persone che sono all'estero e hanno un regolare abbonamento con NOW non potranno seguire la corsa a causa del blocco geografico imposto dai provider di rete. A meno che, ed è la soluzione più efficace, non attivino una VPN, che grazie alle sue funzionalità consente di simulare una connessione da un altro Paese aggirando in questo modo il blocco: uno dei servizi migliori in assoluto per esperienza streaming e sul piano della sicurezza/privacy è NordVPN, attualmente in promo a 3,69 euro al mese per 24 mesi più 3 mesi extra gratis.

F1, GP Cina: come vederlo in streaming dall'estero

Per vedere il Gran Premio di Formula 1 della Cina occorre l'abbonamento al pass Sport di NOW e l'attivazione di una VPN. Una volta completata la sottoscrizione, è necessario recarsi alla lista dei server VPN e sceglierne uno tra quelli disponibili in Italia: quando la connessione sarà attiva, in automatico si avrà accesso a tutti i contenuti di NOW.

Per quanto riguarda invece il servizio VPN da scegliere, ti confermiamo che una delle migliori soluzioni è quella proposta da NordVPN: se desideri beneficiare di un'esperienza streaming di livello, funzionalità di sicurezza extra e una privacy totale quando navighi, allora difficilmente troverai di meglio in giro. Puoi sottoscrivere il pass di due anni in offerta a partire da 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più tre mesi extra gratuiti.

In ultimo, ti confermiamo l'appuntamento con la diretta del GP Cina di Formula 1: la gara di domenica avrà inizio alle 9:00 (ora italiana). Considera anche che sarà trasmesso in replica sempre nella giornata di domenica 21 aprile una prima volta alle 14:00 e una seconda volta alle 17:30 (ora italiana, non tiene conto del fuso orario ndr).

