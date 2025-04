Come vedere il concertone del Primo maggio in diretta streaming dall'estero

Immancabile appuntamento della Festa dei Lavoratori, anche quest'anno si terrà l'atteso Concertone del Primo Maggio, organizzato dai Cgil, Cisl e Uil con un tema dedicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono oltre 50 gli artisti che si esibiranno per fornire uno spaccato contemporaneo del panorama musicale italiano di oggi, con la conduzione di Noemi, Ermal Meta e Big Mama con il supporto di Vincenzo Schettini.

Potrai vedere il Concertone in streaming su RaiPlay e, se ti trovi all'estero, ti basterà utilizzare NordVPN per superare i limiti geografici.

NordVPN permette infatti di collegarti a RaiPlay e sfruttare la piattaforma anche se ti trovi all'estero. E la procedura è davvero semplicissima:

Attiva e scarica l'app di NordVPN sul tuo dispositivo Apri l'app e la lista dei server Collegati a un server italiano Adesso potrai aprire RaiPlay e sintonizzarti dalle 13.30 per guardare il Concertone del Primo Maggio

Un concerto che includerà voci molto amate come quelle di Achille Lauro, Anna Castiglia, Arisa, Brunori Sas, Carl Brave, Elodie, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giorgio Poi, Lucio Corsi, Serena Brancale, i The Kolors e molti altri ancora. Ci saranno anche Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua.

