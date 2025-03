Come vedere i primi 6 episodi di Mare Fuori su RaiPlay dall'Italia e dall'estero

L'attesa sta per terminare: la quinta stagione di Mare Fuori, la serie TV di successo firmata Rai, è ormai in arrivo e dal 12 marzo sarà disponibile con i primi 6 episodi su RaiPlay, in anteprima esclusiva rispetto la messa in onda prevista in TV dal 26 marzo. Per vedere le prime 6 puntate in streaming ti basterà collegarti su RaiPlay. Potrai farlo anche dall'estero: in quel caso, servirà solo avere il supporto di una VPN come NordVPN.

Mare Fuori 5 in streaming dall'estero: la guida completa con NordVPN

Se provassi a utilizzare l'applicazione di RaiPlay fuori dall'Italia scopriresti che sarà impossibile per via delle restrizioni geografiche attive per motivi di copyright. Se non puoi aspettare il tuo ritorno a casa o se vivrai all'estero per un po', la cosa migliore è simulare la tua posizione in Italia tramite NordVPN. Questa è la guida completa:

Se non ce l'hai, attiva NordVPN con il maxi sconto di marzo Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vedrai Mare Fuori Apri l'app di NordVPN e inserisci le tue credenziali Apri la lista dei server e collegati ad uno dei tre server italiani, ti consigliamo il più "vicino" alla tua posizione Una volta fatto, ti basterà aprire RaiPlay e selezionare Mare Fuori per vedere sia le puntate della quinta stagione che quelle precedenti, tutte on-demand

Ricordati inoltre che con NordVPN avrai il vantaggio di navigare con una connessione internet sicura, privata e protetta, anche se fai uso di reti WiFi pubbliche. Sarai praticamente inattaccabile e potrai goderti i contenuti italiani anche dall'estero. Meglio di così?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.