Come vedere il GP Canada di Formula 1 in diretta streaming dall'estero

Domenica 9 giugno si correrà il GP Canada di Formula 1, nona prova del Mondiale 2024. L'intero weekend di gara sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW con il pass Sport.

All'estero, a causa delle restrizioni geografiche che impediscono di vedere i contenuti delle piattaforme streaming, occorre attivare una VPN, il servizio che consente di sbloccare la visione superando il blocco geografico imposto dal proprio provider di rete. Tra i migliori fornitori di VPN segnaliamo NordVPN, punto di riferimento nel nostro Paese e a livello globale per funzionalità di sicurezza avanzate e velocità di connessione. In queste ore il piano il due anni è in promozione a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con in più tre mesi extra di servizio in regalo.

Formula 1, GP Canada: come vederlo in streaming all'estero

Per vedere il Gran Premio del Canada di Formula 1 in streaming dall'estero occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW (in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro) e attivare una VPN. Una volta completa la registrazione, è sufficiente scaricare l'app e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare in automatico i contenuti in precedenza bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

Detto questo, ecco il programma completo di questo fine settimana in Canada:

Sabato 8 giugno

18:30: prove libere 3

22:00: qualifiche

Domenica 9 giugno

20:00: gara

Le prime due sessioni di prove libere del venerdì si sono chiuse con Fernando Alonso in testa davanti a Russell su Mercedes e l'altra Aston Martin di Lance Stroll. Quarta la Ferrari con Charles Leclerc, che a differenza dei primi ha ottenuto il suo miglior tempo con le medie. Ancora problemi, intanto, in casa Red Bull: Max Verstappen, che ha chiuso la seconda sessione di prove libere al 18° posto, è stato fermato da un guasto all'ERS, la parte ibrida del motore. Il suo compagno di squadra Perez, fresco di rinnovo fino al 2025, ha invece firmato il decimo tempo, con un distacco di più di un secondo dal leader Alonso.

Appuntamento dunque a questa sera, quando alle 22:00 scatteranno le qualifiche ufficiali, e a domenica, in occasione della gara che prenderà il via alle 20:00 ora italiana. Ricordiamo infine l'opportunità di sottoscrivere il piano di due anni di NordVPN in sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 3,69 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.