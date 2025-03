Come vedere Germania-Italia di Nations League, anche dall'estero

Domenica 23 marzo, alle 20:45, l'Italia scenderà in campo a Dortmund per affrontare la Germania nel ritorno dei quarti di finale della Nations League. Dopo la sconfitta all’andata, gli Azzurri sono chiamati a un'impresa per ribaltare il risultato e sperare nella qualificazione al turno successivo. Il termine impresa non è detto a caso: la Nazionale di Nagelsmann ha perso solamente una volta in casa negli ultimi due anni.

L’incontro sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 e disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay. Per chi seguirà la partita dall’estero, la visione potrebbe essere bloccata a causa delle restrizioni geografiche della piattaforma. In questi casi, la soluzione più efficace è utilizzare una VPN e una delle più consigliate è PrivateVPN, ora in offerta a soli 2,08€ al mese e con 3 mesi extra gratis.

Come funziona PrivateVPN per vedere Germania-Italia

Connettendosi a un server italiano tramite una VPN, sarà possibile accedere a RaiPlay come se si fosse in Italia e guardare la partita senza interruzioni. Una delle soluzioni più consigliate è PrivateVPN, attualmente in offerta: scegliendo il piano biennale, il servizio costa solo 2,08 euro al mese e include 3 mesi aggiuntivi gratuiti. È inoltre prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Ecco come funziona:

Scarica PrivateVPN dal sito ufficiale; Avvia l’app e seleziona un server situato in Italia; Vai su RaiPlay.it e guarda Germania-Italia in diretta.

Sarà una sfida decisiva, non solo per approdare alle semifinali della Nations League, ma anche in ottica Mondiale 2026. Riuscire a superare i tedeschi significherebbe essere inseriti in un girone di qualificazione meno difficile e meno dispendioso, con due partite da giocare in meno.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo a Dortmund:

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Cambiaso; Raspadori, Kean. Ct: Spalletti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.