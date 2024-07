Come vedere Francia v Belgio in diretta streaming dall'estero

Gli ottavi di finale di Euro 2024 si avvicinano alla conclusione: il prossimo match in programma vede la sfida tra Francia e Belgio. Si tratta di uno dei match più attesi di questo turno a eliminazione diretta. Il calcio di inizio è in programma oggi, 1° luglio, a partire dalle 18. Per seguire il match in diretta streaming è possibile attivare il Pass Sport di NOW, disponibile con un costo di 14,99 euro per un mese, senza vincoli. Con il Pass è possibile seguire tutto Euro 2024, le Olimpiadi, Wimbledon e molti altri eventi sportivi.

Per vedere Francia - Belgio in diretta streaming dall'estero (con commento in italiano) serve ricorrere a una VPN. In questo modo, infatti, è possibile spostare il proprio IP in Italia (scegliendo un server italiano per la connessione VPN) e evitare i blocchi geografici applicati dalle piattaforme di streaming. Si tratta di un meccanismo semplice ed efficace che garantisce anche un completo anonimato nell'accesso a Internet.

La VPN da scegliere è NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 3,99 euro/mese, puntando sul piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.

Francia - Belgio: come vederla in streaming dall'estero

Ecco la procedura passo passo da seguire per vedere Francia - Belgio in diretta streaming dall'estero:

attivare NordVPN, sfruttando l'offerta in corso

installare NordVPN sul proprio dispositivo

avviare la connessione VPN scegliendo un server italiano

collegarsi a NOW sfruttando il Pass Sport

Francia - Belgio è in programma alle 18 di oggi, 1° luglio 2024. Per attivare NordVPN, invece, è possibile puntare sull'offerta in corso, con un costo di 3,99 euro al mese per chi sceglie il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.