Come vedere Francia-Polonia in streaming in italiano dall'estero

Martedì 25 giugno, alle ore 18:00, ci sarà il fischio d'inizio della partita Francia-Polonia, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi del Gruppo D di Euro 2024. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport, non ci sarà dunque la diretta televisiva in chiaro della Rai.

E le persone che si trovano in questo momento all'estero? Per seguire Francia-Polonia in streaming su NOW, senza le restrizioni geografiche imposte dal provider di rete e con la telecronaca in italiano, dovranno attivare una VPN. Il servizio di riferimento è NordVPN, sia per la velocità di connessione che per le funzionalità di sicurezza: con la promozione in corso, il piano di due anni è attivabile a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più Giga di dati eSIM gratis.

Come vedere in streaming dall'estero Francia-Polonia (con telecronaca in italiano)

Ricapitolando, ecco la procedura da seguire per vedere Francia-Polonia in streaming dall'estero con telecronaca in italiano:

Sottoscrivi il pass Sport di NOW (ora in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro) Attiva una VPN (NordVPN scelta consigliata) Scarica l'app della VPN scelta sul dispositivo dove intendi seguire la partita di questa sera. Effettua l'accesso al tuo account tramite le credenziali indicate in fase di registrazione. Vai alla lista completa dei server VPN. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare il blocco geografico. Apri l'app NOW. Vai alla sezione Canali Live e fai tap sul riquadro della diretta di Sky Sport.

Chiudiamo ricordando che NordVPN offre la garanzia di rimborso completo di 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.