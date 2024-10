Come vedere Fiorentina-Milan in diretta streaming da Italia ed estero

Questa sera, al Franchi di Firenze, si giocherà Fiorentina-Milan, posticipo della settima giornata del campionato di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Per vedere Fiorentina-Milan in diretta streaming dall'estero occorre attivare il piano Standard di DAZN (fino al 6 ottobre in promo a 19,99 euro al mese per 3 mesi) e una VPN. Quest'ultima è necessaria per superare il blocco geografico imposto dai provider di rete ai contenuti trasmessi dalle piattaforme streaming quando si è fuori dall'Italia. Per ovviare al problema, quindi, è fondamentale servirsi di una VPN: una delle migliori è NordVPN, al momento in offerta a 3,59 euro al mese per 24 mesi con garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Come vedere Fiorentina-Milan in streaming dall'Italia

La visione in streaming di Fiorentina-Milan sarà fruibile con il piano DAZN Standard annuale. Fino ad oggi, domenica 6 ottobre, è in promozione a 19,90 euro al mese per tre mesi: al termine dei primi 90 giorni, il prezzo passera a 34,90 euro. Come detto, l'offerta è sull'abbonamento annuale, quindi si ha un vincolo per 12 mesi.

Tornando al match di stasera, le due squadre sono reduci dai rispettivi impegni europei: la Fiorentina ha battuto gli irlandesi dei The New Saints (TNS) 2-0, con i gol dell'ex rossonero Adli e l'attaccante Moise Kean; il Milan è invece uscito sconfitto di misura per 1-0 dalla difficile trasferta di Leverkusen, campione in carica della Bundesliga e finalista dell'ultima Europa League.

Come vedere Fiorentina-Milan in streaming dall'estero

L'incontro di Serie A tra Fiorentina e Milan è disponibile in diretta streaming dall'estero con DAZN Standard e una VPN. Una volta portata a termine l'iscrizione al servizio, è sufficiente accedere con nome utente e password inseriti in fase di registrazione e connettersi a un server VPN posizionato in Italia. Questo permetterà di simulare una connessione dal nostro Paese, ottenendo lo sblocco automatico della visione di tutti i contenuti di DAZN e delle altre piattaforme streaming.

Per velocità di connessione e funzionalità di sicurezza extra avanzate, NordVPN rappresenta il punto di riferimento in questo settore. In questi giorni tra l'altro si trova in offerta a partire da 3,59 euro al mese per i primi 2 anni, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.