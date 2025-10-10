Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Come vedere Estonia-Italia in streaming dall'estero

Le indicazioni su come vedere in streaming dall'estero la partita Estonia-Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali.
Come vedere Estonia-Italia in streaming dall'estero
Le indicazioni su come vedere in streaming dall'estero la partita Estonia-Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 ott 2025
Link copiato negli appunti

Sabato 11 ottobre, all'A. Le Coq Arena di Tallin, si giocherà Estonia-Italia, primo dei due impegni delle qualificazioni mondiali che la Nazionale italiana di Rino Gattuso affronterà in questi giorni. Un mese fa, a Bergamo, la partita si concluse con un trionfo azzurro, grazie alle cinque reti segnate nella ripresa.

Il match Estonia-Italia sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con il calcio d'inizio in programma alle ore 20:45. La telecronaca della partita sarà affidata al giornalista Alberto Rimedio, mentre il commento tecnico sarà a cura dell'ex calciatore Daniele Adani.

E dall'estero? Per chi si trova in questi giorni fuori dall'Italia, il collegamento alla piattaforma streaming RaiPlay risulterà bloccato a causa delle restrizioni geografiche. L'unico modo per risolvere il problema è usare una VPN, un servizio che permette di superare il blocco geografico simulando una connessione dal proprio Paese.

Tra i servizi VPN migliori sia per affidabilità che per rapporto qualità prezzo si annovera la soluzione proposta da TotalAV con il prodotto Total VPN, strumento in grado di proteggere la propria privacy online e rimanere in completo anonimato quando si naviga in Internet. Al momento è in offerta a 1,59 euro al mese e include gratis sia la funzione Ad Blocker per bloccare la pubblicità invasiva nei siti web sia il pluripremiato antivirus TotalAV.

Vai all'offerta di TotalAV

totalvpn 1,59 euro

Come vedere Estonia-Italia dall'estero

Ricapitolando, dunque, la visione dall'estero di Estonia-Italia richiede l'utilizzo di una VPN e il collegamento alla piattaforma streaming RaiPlay. La partita, lo ricordiamo, inizierà alle 20:45 (ora italiana).

Ecco la procedura da seguire:

  1. Attiva un servizio VPN (Ultimate VPN di TotalAV scelta consigliata).
  2. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia.
  3. Attendi che la connessione VPN sia attiva.
  4. Collegati alla piattaforma streaming RaiPlay.
  5. Clicca sul riquadro della diretta di Rai 1.
Vai all'offerta di TotalAV

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

VPN sicura su dispositivi illimitati a 1,99 euro al mese con Surfshark
VPN

VPN sicura su dispositivi illimitati a 1,99 euro al mese con Surfshark
Surfshark One, super sconto dell'87% per il pacchetto sicurezza con VPN inclusa
VPN

Surfshark One, super sconto dell'87% per il pacchetto sicurezza con VPN inclusa
Antivirus, VPN e adblock: TotalAV cala il tris a 1,59€/mese
VPN

Antivirus, VPN e adblock: TotalAV cala il tris a 1,59€/mese
Private Internet Access: sicurezza su dispositivi illimitati a 1,99€ al mese
VPN

Private Internet Access: sicurezza su dispositivi illimitati a 1,99€ al mese