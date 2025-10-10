Come vedere Estonia-Italia in streaming dall'estero

Sabato 11 ottobre, all'A. Le Coq Arena di Tallin, si giocherà Estonia-Italia, primo dei due impegni delle qualificazioni mondiali che la Nazionale italiana di Rino Gattuso affronterà in questi giorni. Un mese fa, a Bergamo, la partita si concluse con un trionfo azzurro, grazie alle cinque reti segnate nella ripresa.

Il match Estonia-Italia sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con il calcio d'inizio in programma alle ore 20:45. La telecronaca della partita sarà affidata al giornalista Alberto Rimedio, mentre il commento tecnico sarà a cura dell'ex calciatore Daniele Adani.

E dall'estero? Per chi si trova in questi giorni fuori dall'Italia, il collegamento alla piattaforma streaming RaiPlay risulterà bloccato a causa delle restrizioni geografiche. L'unico modo per risolvere il problema è usare una VPN, un servizio che permette di superare il blocco geografico simulando una connessione dal proprio Paese.

Tra i servizi VPN migliori sia per affidabilità che per rapporto qualità prezzo si annovera la soluzione proposta da TotalAV con il prodotto Total VPN, strumento in grado di proteggere la propria privacy online e rimanere in completo anonimato quando si naviga in Internet. Al momento è in offerta a 1,59 euro al mese e include gratis sia la funzione Ad Blocker per bloccare la pubblicità invasiva nei siti web sia il pluripremiato antivirus TotalAV.

Come vedere Estonia-Italia dall'estero

Ricapitolando, dunque, la visione dall'estero di Estonia-Italia richiede l'utilizzo di una VPN e il collegamento alla piattaforma streaming RaiPlay. La partita, lo ricordiamo, inizierà alle 20:45 (ora italiana).

Ecco la procedura da seguire:

Attiva un servizio VPN (Ultimate VPN di TotalAV scelta consigliata). Connettiti a un server VPN posizionato in Italia. Attendi che la connessione VPN sia attiva. Collegati alla piattaforma streaming RaiPlay. Clicca sul riquadro della diretta di Rai 1.

