Come vedere Berrettini-Kecmanovic in diretta streaming dall'estero (ATP Montecarlo)

In attesa dell'esordio di Jannik Sinner, previsto per la giornata di domani, quest'oggi scenderà in campo Matteo Berrettini contro Miomir Kecmanovic nella sfida valida per il primo turno del torneo ATP Montecarlo, primo Masters 1000 sulla terra rossa di quest'anno. L'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW con il pass Sport.

All'estero, come è noto, i contenuti delle piattaforme streaming sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche. La soluzione al problema è attivare una VPN, il servizio che consente di aggirare il blocco geografico imposto dai provider di rete. Ad oggi il punto di riferimento del settore è NordVPN, per velocità di connessione, esperienza streaming e funzionalità di sicurezza extra.

ATP Montecarlo, Berrettini-Kecmanovic: come vederla in diretta streaming dall'estero

Per vedere in streaming dall'estero l'incontro dell'ATP Montecarlo Berrettini-Kecmanovic occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN.

Il pass Sport di NOW è in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro e dà accesso all'intera programmazione sportiva di Sky sia in diretta che on-demand.

Per quanto riguarda invece la VPN, il piano di due anni di NordVPN è in offerta a 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più tre mesi extra in regalo.

Una volta attivato il servizio, scarica l'app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare il match di oggi, dopodiché esegui l'accesso con le credenziali fornite al momento della registrazione e seleziona un server italiano tra quelli disponibili. Così facendo, simulerai una connessione dall'Italia, bypassando in automatico le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti di NOW e di tutte le altre piattaforme streaming.

