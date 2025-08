Come vedere Belve Crime con Mario Maccione in streaming dall'estero

Dopo il grande riscontro ottenuto dall'ultima stagione di Belve, Francesca Fagnani è tornata a giugno con un nuovo progetto televisivo: Belve Crime. Lo spin-off, prodotto da Fremantle, è andato in onda martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai 2 ed è disponibile anche on demand su RaiPlay.

Belve Crime: l'intervista con Mario Maccione è una delle più discusse

Il programma Belve Crime si propone di esplorare da vicino la mente di chi è stato protagonista - come autore o testimone - di gravi fatti di cronaca, affrontando storie che hanno scosso l’opinione pubblica e segnato la memoria collettiva.

E una delle interviste ha riguardato uno dei casi che negli anni ’90 e 2000 ha sconvolto l'Italia: quello delle Bestie di Satana, un gruppo di giovani del Varesotto responsabile di tre omicidi, quelli di Fabio Tollis, Chiara Marino e Mariangela Pezzotta, e del suicidio di Andrea Bontade. L'ospite è Mario Maccione, conosciuto all'interno del gruppo con il soprannome di "Ferocity".

All'epoca dei fatti, Maccione aveva appena 16 anni, il più giovane del gruppo. Condannato a 19 anni di reclusione, ha scontato 13 anni e mezzo prima di uscire, nel 2017, grazie alla buona condotta e all'indulto. Oggi vive in provincia di Sassari insieme alla sua prima fidanzata, si dedica alla musica e alla scrittura e ha recentemente aperto uno sportello di ascolto per offrire supporto a chi attraversa momenti di difficoltà.

