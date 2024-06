Come vedere Austria-Francia in TV e in streaming (EURO 2024)

Lunedì 17 giugno Austria e Francia si affronteranno nella sfida valida per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo D di EURO 2024. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go.

Sky, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite degli Europei di calcio in Germania, per l'occasione ha lanciato una speciale offerta sul pacchetto Sky TV con Eurosport + Sky Calcio, in promo a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro. L'offerta è valida solo online.

EURO 2024, Austria-Francia: come vederla in TV e in streaming

Il match tra Austria e Francia di EURO 2024 vede i vice-campioni del mondo partire con i favori del pronostico. Il successo della Nazionale francese è quotato dai principali bookmaker 1.55, mentre l'affermazione austriaca vale 5.75 la posta. Alta anche la quota per il pareggio (superiore a 4.00).

Nonostante ciò, Mbappè e compagni dovranno essere bravi a non sottovalutare l'esordio contro l'Austria, che alle qualificazioni ha chiuso al secondo posto alle spalle del Belgio con un solo punto di distacco, mettendo tra sé e la Svezia ben nove lunghezze di vantaggio. E proprio i milanisti Maignan, Theo Hernandez e Giroud avranno modo di affrontare da avversari Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico dell'Austria, in passato vicinissimo a sedere sulla panchina del Milan e protagonista non molto tempo fa di un clamoroso rifiuto a sedere sulla panchina del Bayern Monaco.

Tornando all'offerta di Sky, in queste ore è possibile sottoscrivere il pacchetto Sky TV con Eurosport + Sky Calcio a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro, per un risparmio complessivo pari a 325 euro in un anno e mezzo. Nell'offerta sono inclusi anche 8 nuovi canali Eurosport dedicati interamente ai Giochi Olimpici di Parigi, tra cui Eurosport 4K, che vanno ad aggiungersi a Eurosport 1 ed Eurosport 2.

