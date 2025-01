Come vedere Atalanta-Juventus in streaming anche all'estero

Atalanta e Juventus si incontrano per il recupero della 19esima giornata di Serie A per una partita di cartello che rischia di essere importante per le ambizioni di entrambe le squadre. Gli orobici hanno rallentato un po' la corsa scudetto nelle ultime partite, ma neanche i bianconeri guidati da Thiago Motta, ancora imbattuti in stagione seppur lontani dal primo posto, se la passano meglio.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN. Se ti trovi all'estero ti consigliamo invece di usare anche NordVPN.

Atalanta-Juventus in streaming dall'estero con NordVPN

Anche se possiedi un abbonamento DAZN scoprirai presto che non potrai vedere la partita tra Atalanta e Juventus se ti trovi all'estero. Il motivo è dato dal fatto che l'app è bloccata geograficamente per questione di diritti: la soluzione è allora aggirare questo limite ed in questo NordVPN è ciò che ti serve. Questa la procedura completa:

Se non ce l'hai, attiva un abbonamento NordVPN con i nuovi sconti Scarica l'app di NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vuoi vedere la partita (PC, smartphone o tablet) Apri NordVPN, inserisci le tue credenziali e poi apri la lista dei server Collegati a un server italiano (Milano, Roma o Palermo) Adesso, dallo stesso dispositivo, apri DAZN e dalle 20.45 seleziona Atalanta-Juventus per vedere la partita

Tramite questo semplice trucco la tua posizione verrà "spostata" in Italia e potrai quindi sfruttare il tuo abbonamento DAZN con una connessione stabile, sicura, privata e soprattutto velocissima.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Per quanto riguarda invece le partita in sé, queste le probabili formazioni della vigilia:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova; Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman

(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova; Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram, Yildiz; Koopmeiners, Weah, Nico Gonzalez

La partita avrà inizio alle ore 20.45 con diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.