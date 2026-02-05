Come vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia se si è all'estero

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 feb 2026
Giovedì sera alla New Balance Arena di Bergamo si giocherà Atalanta-Juventus, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 21:00.

Per i tifosi e gli appassionati di calcio che si trovano all'estero, la visione in streaming potrebbe essere bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali. Il superamento del blocco richiede l'utilizzo di una VPN, indispensabile per simulare una connessione dall'Italia e far decadere in automatico le restrizioni: uno dei migliori servizi è offerto da NordVPN, i cui piani di due anni sono in sconto fino al 70% con prezzi a partire da 3,39 euro al mese.

Simulare una connessione dall'Italia con una VPN

Ricapitolando, quindi, la visione in streaming dall'estero del match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus richiede l'utilizzo di una VPN. Una volta completata l'iscrizione al servizio desiderato, è sufficiente scaricare l'app sul dispositivo dove si intende seguire la partita di questa sera, effettuare l'accesso con le credenziali inserite al momento della registrazione e collegarsi a un server VPN posizionato in Italia: in questo modo si farà credere al provider di rete di essere connessi dal proprio Paese, annullando in pochi istanti il blocco geografico che impedisce la visione del 99% dei contenuti streaming quando si è all'estero.

Come accennato qui sopra, una delle migliori VPN per lo streaming è NordVPN, punto di riferimento del settore grazie a una velocità di connessione superiore alla media e una serie di funzionalità extra pensate per la sicurezza dei suoi utenti, su tutte Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware proprietario disponibile nei piani Plus e Ultimate.

I piani della durata di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con la possibilità di beneficiare di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

