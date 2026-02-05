Come vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia se si è all'estero

Giovedì sera alla New Balance Arena di Bergamo si giocherà Atalanta-Juventus, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 21:00.
Per i tifosi e gli appassionati di calcio che si trovano all'estero, la visione in streaming potrebbe essere bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali. Il superamento del blocco richiede l'utilizzo di una VPN, indispensabile per simulare una connessione dall'Italia e far decadere in automatico le restrizioni: uno dei migliori servizi è offerto da NordVPN, i cui piani di due anni sono in sconto fino al 70% con prezzi a partire da 3,39 euro al mese.
Simulare una connessione dall'Italia con una VPN
Ricapitolando, quindi, la visione in streaming dall'estero del match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus richiede l'utilizzo di una VPN. Una volta completata l'iscrizione al servizio desiderato, è sufficiente scaricare l'app sul dispositivo dove si intende seguire la partita di questa sera, effettuare l'accesso con le credenziali inserite al momento della registrazione e collegarsi a un server VPN posizionato in Italia: in questo modo si farà credere al provider di rete di essere connessi dal proprio Paese, annullando in pochi istanti il blocco geografico che impedisce la visione del 99% dei contenuti streaming quando si è all'estero.
Come accennato qui sopra, una delle migliori VPN per lo streaming è NordVPN, punto di riferimento del settore grazie a una velocità di connessione superiore alla media e una serie di funzionalità extra pensate per la sicurezza dei suoi utenti, su tutte Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware proprietario disponibile nei piani Plus e Ultimate.
I piani della durata di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con la possibilità di beneficiare di una garanzia di rimborso di 30 giorni.
Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto: