Come vedere Atalanta - Bayer Leverkusen in diretta streaming dall'estero

Oggi 22 maggio, a partire dalle 21, è in programma la finale di Europa League, con l'atteso match Atalanta - Bayer Leverkusen. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratis su Rai Play, oltre che su altre piattaforme come Sky (e NOW) e DAZN.

Per guardare Atalanta - Bayer Leverkusen in streaming dall'estero, invece, basta ricorrere a una VPN. Scegliendo un server italiano, infatti, è possibile avviare una connessione VPN e collegarsi a Rai Play, aggirando i blocchi geografici applicati dalla piattaforma a chi si connette dall'estero.

La VPN da scegliere, in questo caso, non può che essere NordVPN. Il servizio garantisce una connessione illimitata e ottimizzata per lo streaming oltre a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo.

Con l'offerta in corso, legata all'attivazione del piano biennale, NordVPN ora costa 3,69 euro al mese. C'è anche una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione del servizio. Per tutti i dettagli basta connettersi al sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Atalanta - Bayer Leverkusen: come vederla in streaming dall'estero

La procedura da seguire per vedere Atalanta - Bayer Leverkusen in streaming dall'estero è molto semplice. Ecco i passaggi da completare:

attivare una nuova VPN, ad esempio scegliendo l'offerta di NordVPN

installare la VPN sul proprio dispositivo

selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

per avviare la connessione VPN collegarsi a Rai Play per la diretta streaming, in programma dalle 21

Per assicurarsi una VPN, quindi, è possibile seguire il link qui di sotto e attivare l'offerta di NordVPN. Puntando sul piano biennale, il servizio ora ha un costo di 3,69 euro al mese con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

C'è anche una Gift Card da 10 euro in regalo (utilizzabile anche su Amazon). E' possibile aggiungere altri servizi, come 1 TB in cloud, e incrementare così il valore della Gift Card fino a un massimo di 50 euro. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.