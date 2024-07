Come vedere Argentina-Ecuador in streaming dall'estero (Copa America)

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì, all'NGR Stadium di Houston, si disputerà il quarto di finale di Copa America tra Argentina ed Ecuador. L'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Sportitalia, che ha acquistato i diritti di visione dell'intero evento sul territorio nazionale.

E all'estero? Chi in questi giorni si trova fuori dall'Italia per lavoro o per una vacanza, dovrà necessariamente attivare una VPN, l'unico servizio in grado di superare il blocco imposto ai contenuti delle piattaforme streaming come Sportitalia a causa delle restrizioni geografiche. La migliore disponibile oggi è NordVPN, prima per velocità di connessione e funzionalità di sicurezza extra, e in offerta con sconti fino al 69% e prezzi a partire da 3,99 euro al mese.

Come vedere Argentina-Ecuador in streaming dall'estero

Per vedere Argentina-Ecuador in streaming dall'estero occorre connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione Internet dal nostro Paese e superare così in automatico il blocco geografico imposto dal proprio provider dei servizi di rete.

L'ultima sconfitta contro l'Ecuador da parte della Seleccion risale al 2015, quasi 10 anni fa. Alla luce di ciò, e dopo aver visto i campioni del mondo in carica aggiudicarsi la fase a gironi senza subire nemmeno un gol, va da sé che i favori del pronostico siano tutti per Messi e compagni, che possono vantare già un piede e mezzo in semifinale ancora prima di scendere in campo.

Tornando all'offerta di NordVPN, segnaliamo che è possibile sottoscrivere il piano di due anni in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese e Giga di dati eSIM gratis per l'app Saily, nuovo punto di riferimento per tutti coloro che hanno in progetto una vacanza all'estero fuori dall'Unione europea. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.