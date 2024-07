Come vedere Argentina-Ecuador in diretta streaming dall'estero

Argentina-Ecuador è il primo quarto di finale della Copa America 2024, quella che potremo definire la corrispondente americana dei nostri europei. L'albiceleste, campione del mondo e d'America, cerca le semifinali per provare a bissare il successo ottenuto nel 2021. Di fronte ci sarà un Ecuador ostinato, già battuto per 1-0 durante un'amichevole giocata prima della competizione.

La partita avrà inizio venerdì 5 luglio alle 3 del mattino ora italiana e potrei vederla in diretta streaming su SportItalia. Se ti trovi all'estero, però, dovrai affidarti a NordVPN per non rinunciare al commento in italiano.

Argentina-Ecuador in streaming italiano dall'estero

Grazie a NordVPN, infatti, potrai superare il blocco geografico solitamente attivo per le piattaforme streaming attive in Italia. Ecco come devi procedere:

Acquista un abbonamento NordVPN scegliendo uno dei piani in offerta per luglio Scarica e installa NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN e poi la lista dei server Seleziona un server in italiano Adesso puoi aprire il sito di Sportitalia per guardare Argentina-Ecuador in streaming con il commento in italiano

NordVPN è inoltre la tua garanzia per avere una connessione protetta e sicura in ogni momento. Grazie alla sua crittografia avanzata, la tua connessione internet sarà sempre criptata e al riparo da occhi indiscreti: sarai peraltro protetto da ogni attacco indesiderato, dagli annunci fastidioso e puoi persino usare un solo abbonamento su dieci dispositivi diversi.

La partita è un'ottima scusa per conoscere uno dei servizi più apprezzati del web. Scoprilo con le offerte di luglio.

