Come vedere L'amica geniale in streaming all'estero

A inizio dicembre su Rai Uno è andato in scena il gran finale della serie tv L'amica geniale, con il nono e decimo episodio di Storia della bambina perduta. Volendo però, è possibile rivedere gratuitamente le puntate di tutte le stagioni su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai.

Se si vive all'estero o si è in vacanza per le festività di fine anno, si può rivedere L'amica geniale in streaming su RaiPlay attivando una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dal proprio provider di rete che causano il blocco dei contenuti streaming quando si è fuori dall'Italia.

A questo proposito segnaliamo l'ultima offerta di NordVPN, punto di riferimento del settore, disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per 24 mesi, con una garanzia di rimborso di 30 giorni. In più, è possibile fare affidamento su tre mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere L'amica geniale all'estero

La visione della serie televisiva L'amica geniale all'estero richiede l'app RaiPlay è l'attivazione di una VPN. Dopo aver scelto il servizio, è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere al provider dei servizi di rete di essere connessi dal nostro Paese. In questo modo il blocco geografico cadrà in automatico, sbloccando la visione della serie di Rai Uno e degli altri contenuti di tutti i servizi streaming a cui si è iscritti o abbonati.

NordVPN rappresenta una delle scelte migliori in questo senso per via dei suoi tanti server presenti in più di 110 Paesi nel mondo, tra cui anche in Italia. E poi perché offre una connessione VPN superiore rispetto a quella che è la media della concorrenza, restituendo così un'esperienza streaming godibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.