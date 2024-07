Come vedere Alcaraz-Paul in streaming (Wimbledon)

Oggi pomeriggio Carlos Alcaraz affronterà Tommy Paul nel match valido per i quarti di finale di Wimbledon. L'incontro tra i due sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW.

In queste ore segnaliamo l'offerta in corso sul pass Sport del servizio NOW, in promo al prezzo scontato di 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Grazie a questo pass, gli appassionati di tennis possono guardare i tornei del grande slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon), tutti i tornei del circuito ATP e WTA, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis.

Come vedere Alcaraz-Paul in streaming

Per vedere il quarto di finale di Wimbledon tra Alcaraz e Paul in streaming occorre attivare il pass Sport della piattaforma NOW. Al termine dell'iscrizione, è sufficiente scaricare l'app sul dispositivo dove si intende seguire l'incontro, per poi effettuare l'accesso e avviare la diretta di Sky Sport tramite la sezione Canali Live.

Non sarà una sfida semplice per l'attuale numero 3 del mondo, non tanto per i precedenti con l'avversario statunitense (che fin qui recitano 2 vittorie a testa per Carlos e Tommy), quanto per la forma mostrata dal suo rivale. In avvicinamento a Wimbledon, il 27enne del New Jersey ha trionfato al torneo del Queen's, battendo in finale Lorenzo Musetti 6-1, 7-6. Nello stesso torneo, il campione spagnolo si è invece arreso a Jack Draper agli ottavi.

L'incontro tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul andrà in scena sul campo 1 di Wimbledon non prima delle 15:15 (ora italiana), subito dopo la fine della sfida del singolare femminile tra la Radovcic e la Vekic. Il match sarà visibile in streaming su NOW, con il pass Sport in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

