Nel corso della conferenza I/O per gli sviluppatori, Google ha annunciato Veo, il nuovo generatore di video AI. La nuova creatura di Big G è in grado di generare video con una risoluzione fino a 1080p e una durata superiore a un minuto partendo da un semplice testo scritto, per un risultato finale altamente spettacolare.

Al momento, ci si può iscrivere a una lista d'attesa usando il proprio account Google per avere la possibilità di provarlo. Purtroppo però questa lista è disponibile soltanto negli Stati Uniti. La soluzione? Utilizzare una VPN, in modo da aggirare le restrizioni e provare subito il nuovo tool di video AI di Google. Una delle migliori è NordVPN, in offerta a partire da 3,69 euro al mese per 24 mesi, con in più una Gift Card del valore massimo di 50 euro.

Come usare Veo in Italia con una VPN

L'accesso a Veo in Italia è reso possibile con una VPN, il servizio in grado di simulare una connessione da un altro Paese. In questo caso è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato negli Stati Uniti, l'unico Paese al momento dove è disponibile la prova di Veo. Una volta che la connessione è attiva, effettua il login al tuo account Google e iscriviti alla lista d'attesa.

Non tutte le VPN sono però uguali. Per usare VEO dall'Italia ti sconsigliamo di scegliere le VPN gratuite, dal momento che offrono una larghezza di banda limitata, connessioni più lente e uno scarso numero di server; per giunta potrebbero rappresentare un rischio per la tua sicurezza.

In Italia il punto di riferimento delle VPN è NordVPN, che assicura il protocollo più veloce (NordLynx basato su WireGuard), migliaia di server in tutto il mondo, funzionalità di sicurezza extra (ad esempio la disconnessione automatica in caso di problemi alla rete) e una ferrea politica no log per il massimo della privacy.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con tre mesi extra di servizio in regalo più una gift card fino a 50 euro da spendere in numerosi store come Amazon, MediaWorld, ecc.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.