Come testare la velocità di una VPN

Hai da poco attivato un servizio VPN e stai notando dei rallentameni vistosi di velocità quando navighi in rete? Purtroppo si tratta di una situazione abbastanza frequente, soprattutto se si sceglie di optare per un servizio scadente o gratuito.

Vuoi però ugualmente andare fino in fondo alla questione, eseguendo un test della velocità del servizio VPN, per capire se i problemi sono proprio da inpure alla connessione di rete virtuale privata o meno, anche in previsione di un futuro cambio di fornitore VPN.

Una delle migliori VPN disponibili è NordVPN, in promozione a partire da 3,69 euro al mese per due anni grazie all'ultima offerta di primavera, con la possibilità di chiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Come testare la velocità della VPN

Prima di tutto occorre effettuare il test della velocità di Internet senza una VPN. Una volta completato, bisogna ripetere il test con la connessione VPN attiva. Per il test è possibile scegliere un server veloce oppure uno di quelli che si ritiene possa essere utilizzato di più.

Lo strumento online più usato per il test della velocità di Internet è speedtest.net. In alternativa puoi collegarti anche a fast.com, lo speed test creato da Netflix e che esegue in maniera egregia il suo compito.

Al termine, il test restituirà tre valori chiave: velocità di download, velocità di upload e latenza. I primi due parametri devono essere alti: più lo sono, migliore sarà l'esperienza di streaming, download e navigazione in rete, oltre che di condivisione dei file e caricamento dei contenuti. Per quanto riguarda invece la latenza, è importante che il valore sia il più basso possibile: questo significherebbe una velocità maggiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.