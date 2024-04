Appartieni alla schiera degli utenti consapevoli che protegge i propri dati e mantiene privata la propria attività sul web con l'uso di una VPN, c'è però qualcosa che non ti convince appieno. In particolare, non ti soddisfa l'esperienza streaming, né tantomeno quella di gaming.

Così, per avere le idee più chiare, hai deciso di andare fino in fondo: vuoi sapere qual è la velocità reale della tua connessione. Bene, nell'articolo trovi una breve ma esaustiva guida su come testare la velocità di una VPN: al termine della prova, se le tue preoccupazioni troveranno una conferma diretta, ti consigliamo di sostituire il tuo servizio attuale con NordVPN, la VPN più veloce oggi disponibile sul mercato e una delle migliori per rapporto qualità-prezzo.

Come testare la velocità della connessione VPN

Per un'analisi accurata, occorre conoscere la differenza tra la velocità di connessione senza VPN e con la VPN attiva. Procedi quindi per prima cosa disattivando il servizio VPN e verificando la velocità della tua connessione Internet: la misura può essere effettuata tramite uno dei tanti portali dedicati, come ad esempio fast.com di Netflix.

Il consiglio è di ripeterlo più volte, segnando i valori fondamentali come velocità di download, upload e Ping (quest'ultimo è quello che misura la latenza, ndr). Ora puoi procedere con la verifica della velocità della VPN, usando lo stesso strumento di prima e cambiando le impostazioni della rete virtuale tra una prova e l'altra.

A questo proposito, l'invito è di cambiare la posizione dei server VPN, magari scegliendone uno in Europa, uno in Asia e un altro negli Stati Uniti. Un altro fattore a cui prestare attenzione è l'orario: i picchi di traffico locale e il fuso orario incidono infatti in maniera importante sulla velocità di un server VPN; ecco perché è importante effettuare il test a orari diversi.

Detto questo, per velocità, sicurezza e privacy, il punto di riferimento in Italia rimane NordVPN, oggi in promo a 3,69 euro al mese per 2 anni anziché 8,29 euro. In più, la promozione di queste ore prevede 3 mesi extra gratis in regalo.

