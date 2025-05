Come salvare foto e file personali in sicurezza con i backup automatici

Ogni giorno riceviamo, creiamo e condividiamo una grande quantità di file tra foto, video e documenti, al punto che il rischio di perderne qualcuno è sempre molto alto. Anche se ci ripromettiamo regolarmente di effettuare copie di backup dei nostri dispositivi (anche per liberare spazio di archiviazione) spesso non li eseguiamo e capita che tra guasti improvvisi, cancellazioni accidentali o tentativi di hackeraggio, perdiamo irrimediabilmente centinaia di ricordi e documenti preziosi. La soluzione? Passare a un piano di cloud storage di Internxt che tra le sue funzionalità ha anche quella di impostare i backup automatici.

Semplice, immediato, sicuro

Passare a Internxt significa accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo mobile o desktop al proprio archivio in cloud. Uno spazio di archiviazione orientato alla sicurezza, nel quale tutti i file salvati vengono crittografati direttamente sul tuo dispositivo prima di essere archiviati nel cloud storage. Questo significa che nessuno riuscirà ad accedere ai tuoi file personali perché, anche riuscendo a ottenere il file dal tuo archivio in cloud, non li potrà aprire.

L’altro aspetto risolutivo ed estremamente pratico di Internxt è che ti consente di impostare su quali cartelle attivare il backup automatico. Così, per esempio, tutti i file che salvi nella cartella Download del PC o dello smartphone o in quella Foto e Documenti di lavoro, vengono immediatamente salvati nel tuo archivio in cloud. Senza che tu debba fare ulteriori passaggi, trasferimenti o configurazioni.

Tutti quei file oltre a essere salvati nello spazio in cloud sono anche accessibili immediatamente grazie alla funzionalità di sincronizzazione automatica. Parallelamente Internxt conserva automaticamente le versioni precedenti dei tuoi file, permettendoti di recuperare quelli più datati in caso di modifiche errate o file danneggiati.

Una soluzione resa ancora più conveniente dalle offerte sui piani a vita. Con Internxt, infatti, puoi acquistare il tuo spazio di archiviazione con un unico pagamento, senza abbonamenti, e approfittando degli sconti dell’85% su tutti i piani disponibili. Scegli quello che fa per te e dimentica i timori sulla sicurezza dei tuoi file più importanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.