Come risparmiare oltre 250 euro sull'offerta fibra di Sky

Da un po' di tempo a questa parte Sky non è più solo una piattaforma di intrattenimento. Ne è una chiara dimostrazione, ad esempio, l'offerta fibra Sky Wifi, di recente potenziata con l'opzione Voce Unlimited, diventando così Sky Wifi Plus. Ed è proprio lei la protagonista di una delle ultime offerte più interessanti, grazie alla quale è possibile risparmiare oltre 250 euro in un anno e mezzo.

L'offerta in questione è Sky Wifi Plus + Sky TV + Sky Calcio a 35,80 euro al mese per 18 mesi invece di 67,90 euro, con il costo di attivazione della fibra gratis anziché 49 euro. Nell'ambito della promozione in corso, il prezzo della fibra di Sky passa da 34,90 euro al mese a 20,90 euro, per un risparmio netto dunque di 14 euro ad ogni mensilità.

La promo attuale è valida fino al 6 aprile 2025 per i nuovi clienti che aderiscono a Sky Wifi e al servizio Sky Stream, il cui costo di attivazione è di 19 euro una tantum anziché 99 euro. Per aderire all'offerta è sufficiente collegarsi sul sito Sky.

Cosa comprende l'offerta sulla fibra di Sky

Al centro dell'offerta c'è Sky Wifi Plus, la fibra di Sky con una velocità in download fino a 1 Gigabit/s, il modem Sky Wifi Hub in comodato d'uso gratuito e il servizio Voce Unlimited con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Per i primi 18 mesi è disponibile al prezzo scontato di 20,90 euro al mese invece di 34,90 euro.

La seconda parte del pacchetto è composta invece da Sky TV e Sky Calcio. Con il primo si ha accesso ai programmi di Sky per tutta la famiglia, le produzioni Sky Original, le migliori serie tv italiane e internazionali, più i documentari e i notiziari a cura della redazione giornalistica di Sky.

Per quanto riguarda infine Sky Calcio, gli appassionati di pallone possono seguire tre partite su dieci di Serie A ogni giornata, tutta la Serie C, insieme alla Premier League e alla Bundesliga.

