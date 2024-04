Con un’offerta che fa girare la testa, ING lancia una promozione che promette di far crescere i tuoi risparmi con un 5% annuo lordo.

Tutti i nuovi clienti che apriranno il Conto Corrente Arancio e il Conto Arancio entro l’11 maggio e accrediteranno lo stipendio entro il 31 agosto, o in alternativa effettueranno un versamento mensile di almeno 1.000 euro, potranno far crescere i propri risparmi con un tasso di interesse del 5% per i primi 12 mesi sulle somme depositate su Conto Arancio.

Il bello è che non ci sono costi nascosti: nessuna spesa di apertura, gestione, trasferimento o chiusura. La parte migliore? La liquidità è garantita in ogni momento, senza vincoli o attese. Gli interessi maturati saranno tuoi, accreditati direttamente sul Conto Arancio alla fine dell’anno o in caso di chiusura anticipata del conto.

Come ottenere il 5% annuo lordo per 12 mesi con il Conto Arancio

Il Conto Corrente Arancio, per i primi 12 mesi, offre canone, prelievi e bonifici completamente gratuiti se aderisci all’opzione Modulo Zero Vincoli. E se decidi di accreditare il tuo stipendio, di almeno 1.000 euro, il conto corrente continuerà a essere gratuito anche dopo il primo anno.

Per riassumere, ecco i passaggi per assicurarti il tasso di interesse:

Apri il Conto Corrente Arancio e aggiungi Conto Arancio durante la procedura di apertura. Effettua il primo bonifico entro l’11 maggio. Accredita lo stipendio sul nuovo Conto Corrente Arancio entro il 31 agosto, comunicando l’IBAN al tuo datore di lavoro e scegliendo come causale ABI 27 o ABI 27P.

Ricorda, per beneficiare di questa straordinaria promozione di Banca ING, è necessario aprire sia il conto corrente che il conto deposito. Non perdere questa occasione di incrementare i tuoi risparmi con un 5% annuo lordo.

