Come ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple TV con le promo di febbraio 2026

Tra le tante piattaforme di streaming a disposizione degli utenti, Apple TV occupa una posizione di primo piano, grazie soprattutto a un catalogo ricco di contenuti di qualità.

Il servizio ha, da tempo, scelto una strada ben precisa, con l'obiettivo di offrire ai suoi utenti tante serie da guardare in streaming ma senza rinunciare alla cura della produzione, con un livello medio sensibilmente superiore rispetto a quello di altre piattaforme.

Per gli utenti ci sono oggi due modi per poter accedere gratis ad Apple TV. Il primo è rappresentato dalla prova gratuita di 7 giorni, riservata a tutti i nuovi utenti (o a chi crea un nuovo account).

La seconda promozione, invece, prevede la possibilità di ottenere 3 mesi gratis ed è riservata a chi ha acquistato e attivato un nuovo prodotto Apple negli ultimi 90 giorni.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo è sufficiente raggiungere Apple TV tramite il link qui di sotto.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV è necessario aver acquistato e attivato un prodotto Apple, che deve essere nuovo e non ricondizionato e deve essere stato acquistato tramite un canale di distribuzione autorizzato per il mercato italiano.

I prodotti compatibili sono gli iPhone, gli iPad, i Mac e le Apple TV (considerando tutti i modelli supportati e che, quindi, possono essere aggiornati all'ultima versione del sistema operativo, requisito essenziale per poter sbloccare la promo).

I 3 mesi gratis saranno riscattabili accedendo ad Apple TV, tramite il link qui di sotto, con l'account con cui è stato attivato il nuovo dispositivo Apple.

Ci sono 90 giorni di tempo, a partire dall'attivazione del dispositivo, per poter ottenere il bonus e accedere gratis alla piattaforma. La promozione potrebbe non essere disponibile per chi ha già usufruito del servizio in passato, attivando promo analoghe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.