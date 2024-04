Come le VPN salvaguardano i tuoi dispositivi smart e IoT

La Smart Home non è un'invenzione recente, dato che i primi dispositivi per la casa domotica risalgono a svariati anni fa. Ma se prima il loro acquisto avveniva un po' per caso o per soddisfare la moda del momento, ora il concetto di Internet of Things (la gamma di dispositivi connessi a Internet che si possono controllare da smartphone o tablet) è esteso a molte più case, e di conseguenza a molte più famiglie/persone.

Vero, l'obiettivo è quello di trasmettere un senso di comodità e piacere mai provato prima. Purtroppo però sappiamo che non sono del tutto perfetti: il pericolo più grande riguarda proprio la privacy delle persone, in quanto se intercettati da malintenzionati tali dispositivi possono mostrare il fianco ai cosiddetti attacchi man-in-the-middle, un tipo di attacco informatico per mezzo del quale un cybercriminale riesce a manipolare il traffico Internet con tutte le conseguenze del caso.

Una soluzione a questo problema arriva dalla VPN, servizio che consente di rendere la navigazione in rete anonima simulando una connessione da un'altra nazione. Una delle migliori è NordVPN, in queste ore in sconto fino al 65%, con il piano di due anni attivabile a partire da 3,69 euro al mese con 4 mesi extra in regalo.

Come rendere sicuri i dispositivi smart e IoT con una VPN

Per salvaguardare la sicurezza dei dispositivi per la casa domotica e IoT occorre installare una VPN sul router. Così facendo si bloccheranno in automatico le connessione in entrata, lasciando invece libere quelle in uscita, al fine di consentire ai device IoT di inviare i dati agli utenti in qualunque situazione.

L'installazione della VPN su un router aiuta a proteggere l'intera rete, ecco perché in questo caso l'ideale è configurare l'app della VPN non sul singolo dispositivo IoT ma direttamente sul router.

Detto questo, ti confermiamo che una delle migliori VPN a cui puoi affidarti per la sicurezza della tua casa domotica è NordVPN, servizio che si distingue rispetto alla concorrenza sia per le funzionalità di sicurezza avanzate che per l'ottima esperienza streaming. Il piano di due anni è in promo a soli 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, a cui si aggiungono 4 mesi extra gratuiti.

