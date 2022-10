Come installare un plugin WordPress (2 metodi)

Tra i CMS (Content Management System) più famosi - e più utilizzati - al mondo c'è sicuramente WordPress. Grazie alla sua semplicità di utilizzo e installazione è infatti particolarmente quotato dai webmaster di tutto il mondo, ma non solo: particolarmente apprezzati sono anche i numerosi plugin aggiuntivi che permettono di personalizzare un sito web secondo le proprie esigenze.

Sono sicuramente strumenti utilissimi, ma come si installano? Scopriamo, insieme agli esperti di Keliweb, due diversi metodi di installazione plugin per WordPress: tramite FTP o direttamente dal browser.

Come installare plugin in WordPress tramite FTP

Se la tua scelta è ricaduta su questo metodo, ecco i passaggi da seguire per effettuare l'installazione dei plugin desiderati con successo.

Scarica il plugin che desideri installare e, se compresso in un archivio, estrarlo in una cartella Dopodiché dovrai entrare tramite il client FTP del sito WordPress e copiare la cartella in /wp-content/plugins Entra nel pannello di controllo WordPress, clicca su "Bacheca" e poi "Plugins" In questa schermata potrai configurare il plugin ed eventualmente attivarlo

Come installare plugin via browser

Nel caso in cui preferissi installare i plugin attraverso un browser, ecco come devi fare:

Accedi alla pagina http://www.linkaltuosito.it/wp-admin/plugin-install.php e inserisci le credenziali amministratore Digita nel campo di ricerca il nome del plugin oppure scaricalo senza estrarlo Se hai scelto di cercare, allora seleziona il plugin desiderato e fai clic su "Installa ora". Nel secondo caso, invece, clicca su "Caricare" e seleziona il file compresso scaricato in precedenza, poi conferma l'operazione e premi su "Installa ora" Entra nel pannello di controllo, clicca su "Bacheca" e poi "Plugins" Configura il plugin e attivalo

