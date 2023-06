Come guardare Secret Invasion in streaming

Se sei un fan dell’universo Marvel, non puoi perderti la nuova serie TV Secret Invasion, disponibile in esclusiva su Disney+. Si tratta di una miniserie di otto episodi che ti terrà incollato allo schermo con le sue avventure spaziali, i suoi colpi di scena e i suoi personaggi iconici. Scopri come abbonarti a Disney+ e goderti questa imperdibile serie.

Secret Invasion in streaming: l'importanza di questa nuova serie TV Marvel

Secret Invasion è la prima serie della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe (MCU), che segue gli eventi di Avengers: Endgame. La storia è tratta dal fumetto omonimo, che racconta di una minacciosa invasione aliena da parte degli Skrull, una razza di mutaforma che può assumere l’aspetto di chiunque. Gli Skrull hanno infiltrato la Terra e hanno preso il posto di alcuni dei suoi leader più importanti, mettendo in pericolo il destino dell’umanità.

Per fermare gli Skrull, torna in azione Nick Fury, l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D., interpretato dal grande Samuel L. Jackson. Fury ha passato anni nello spazio a collaborare con gli Skrull pacifici, ma ora si sente stanco e spaesato dopo la morte dei suoi amici Avengers.

Tornato sulla Terra, si allea con altri personaggi familiari del MCU, come l’ex agente della CIA Everett Ross (Martin Freeman), l’ex agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill (Cobie Smulders) e lo Skrull Talos (Ben Mendelsohn), che ha fatto una nuova vita sul pianeta. Insieme, dovranno scoprire chi sono gli Skrull infiltrati e sventare i loro piani malvagi.

Secret Invasion è una serie da non perdere per i fan del MCU, ma anche per chi ama le storie di spionaggio, azione e fantascienza. La serie è creata da Kyle Bradstreet, lo sceneggiatore di Mr. Robot, che garantisce una trama avvincente e ricca di sorprese. Lo show sarà anche un’occasione per rivedere alcuni dei personaggi più amati del MCU e scoprirne di nuovi.

Per guardare Secret Invasion in streaming, devi abbonarti a Disney+, il servizio di streaming che ti offre il meglio dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Con Disney+, puoi accedere a un catalogo vastissimo di film, serie TV, documentari e cortometraggi, da guardare quando vuoi e dove vuoi, su vari dispositivi.

Inoltre, se ti abboni a Disney+ per un anno, puoi risparmiare molto sul costo mensile. Infatti, l’abbonamento annuale costa solo 89,90 euro, mentre quello mensile costa 8,99 euro. Quindi, se scegli l’abbonamento annuale, paghi meno di 7,50 euro al mese e ricevi praticamente due mesi gratis. Un’offerta davvero conveniente per goderti tutto il mondo Disney+.

Non aspettare oltre: abbonati a Disney+ e guarda Secret Invasion in streaming. Ti aspetta una serie emozionante e spettacolare, che ti farà vivere le avventure dei tuoi eroi Marvel preferiti.

