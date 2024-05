Playoff Serie B, Palermo-Sampdoria: come vederla in streaming

Questa sera Palermo e Sampdoria si affrontano nel turno preliminare dei playoff di Serie B. In palio c'è l'accesso alle semifinali: chi vince affronterà il Venezia. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari; qualora il risultato dovesse essere ancora in parità, la vittoria andrà alla squadra meglio classificata al termine del campionato, in questo caso il Palermo.

Come vedere Palermo-Sampdoria in streaming (playoff Serie B)

Dall'arrivo di Mignani, in seguito all'esonero di Corini, i rosanero hanno ottenuto una sola vittoria, quella all'ultima giornata contro il Sudtirol. La squadra di casa potrà però contare sul supporto del Renzo Barbera, pronto a vivere una nuova notte magica.

Di contro, la Samp di Andrea Pirlo è una delle squadre più in forma del campionato. Dopo aver rischiato l'esonero a inizio torneo, l'ex centrocampista della Nazionale azzurra è riuscito a invertire la rotta, grazie anche al recupero dei tanti giocatori infortunati. Riusciranno i blucerchiati nell'impresa di raggiungere le semifinali playoff?

