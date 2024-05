Come guardare la TV estera dall'Italia: ora è facile con questo trucco

Per vedere la TV estera dall'Italia basta una VPN. Non c'è bisogno di alcuna procedura complicata. Attivando una VPN, infatti, è possibile scegliere un server situato in un altro Paese e, quindi, spostare il proprio IP in quel Paese.

In questo modo sarà possibile accedere alle piattaforme di streaming estere andando a evitare il blocco geografico applicato a chi si connette da un altro Paese. Si tratta dello stesso meccanismo che consente di accedere a Rai Play dall'estero.

Moltissime emittenti estere hanno piattaforme analoghe all'italiana Rai Play. Con una VPN è possibile accedervi in modo illimitato e senza alcun problema. Basta solo attivare la connessione VPN scegliendo il server giusto.

La VPN giusta su cui puntare in questo momento è Surfshark. Il servizio ha un costo di 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Con appena 50 centesimi in più al mese, inoltre, c'è anche il sistema antivirus. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark.

La procedura vedere la TV estera in Italia

Ecco i passaggi da seguire per vedere una TV estera in Italia:

attivare l'offerta in corso dal sito ufficiale di Surfshark.

installare l'app di Surfshark sul proprio dispositivo

entrare nell'app e attivare la connessione VPN scegliendo un server nel Paese dell'emittente da guardare (Surfshark ha server in decine e decine di Paesi al mondo, sarà facile trovare quello giusto)

connettersi al sito dell'emittente oppure all'app per avviare lo streaming

In questo momento, Surfshark è disponibile con un costo di 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto rispetto al prezzo standard è pari all'86%.

Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto.

