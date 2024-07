Come guardare gratis Apple TV+? Adesso puoi avere 3 mesi free

Apple ha lanciato una promozione interessante per gli appassionati di contenuti digitali, offrendo la possibilità di utilizzare Apple TV+ gratis per 3 mesi. Questa offerta è riservata agli utenti che acquistano un nuovo dispositivo Apple, come iPhone, iPad, Mac o Apple TV, da Apple o da un rivenditore autorizzato. Una volta acquistato e attivato il dispositivo, l’utente ha tre mesi di tempo per riscattare la promozione e iniziare a fruire del servizio.

Apple TV+ gratis per 3 mesi: come attivare l'offerta

Per attivare l’offerta, è necessario aggiornare il dispositivo all’ultima versione del sistema operativo e accedere all’app Apple TV+. All’interno dell’app, bisognerà seguire le istruzioni per attivare il periodo di prova gratuita. Questa promozione è valida solo per i nuovi abbonati a Apple TV+, quindi chi ha già un abbonamento attivo non potrà usufruirne. Al termine dei 3 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, salvo disdetta da parte dell’utente.

Apple TV+ offre un vasto catalogo di contenuti originali, che include serie TV, film e documentari di alta qualità. Tra le serie più popolari si trovano “The Morning Show”, “Ted Lasso” e “For All Mankind”. I contenuti sono disponibili in diverse lingue e con sottotitoli, permettendo agli utenti di godere di un'esperienza di visione personalizzata.

Oltre alla promozione di 3 mesi per i nuovi dispositivi, Apple offre una prova gratuita di 7 giorni per tutti i nuovi utenti che si iscrivono al servizio per la prima volta. Questa opzione è ideale per chi vuole esplorare il catalogo di Apple TV+ prima di impegnarsi con un abbonamento a pagamento.

Per chi è interessato a questa promozione, è consigliabile verificare l’idoneità direttamente sul sito ufficiale di Apple o contattare il servizio clienti per maggiori informazioni. La promozione rappresenta un'ottima occasione per scoprire i contenuti esclusivi di Apple TV+ senza alcun costo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.