Come eseguire il backup dei dati in modo sicuro: ecco le soluzioni migliori

I backup sono essenziali per diverse ragioni. In primo luogo, proteggono i dati da danni fisici come disastri naturali, furti e guasti hardware. In secondo luogo, sono una difesa contro le minacce informatiche. Infezioni malware e attacchi ransomware possono cancellare i dati e renderli inaccessibili. Il backup Cloud permette di beneficiare di una solida àncora di salvezza, avendo la possibilità di ripristinare le informazioni da una copia offsite, cioè creata al di fuori dei locali aziendali.

Un altro aspetto cruciale è l'errore umano. Cancellazioni accidentali o modifiche errate possono portare alla perdita di dati importanti. Avere un backup aggiornato permette di recuperare facilmente i file persi. Infine, a fronte degli obblighi in materia di conformità normativa, molte attività sono tenute alla conservazione dei dati per periodi specifici.

Le soluzioni per fare backup

Esistono diverse soluzioni per eseguire backup, ognuna con i suoi vantaggi e svantaggi. I backup locali, come l'utilizzo di unità di memorizzazione esterne, sistemi NAS (Network Attached Storage) e server locali, offrono un controllo diretto sui dati e possono essere rapidamente accessibili. Tuttavia, sono vulnerabili ai danni fisici, richiedono una gestione manuale (cosa che può aumentare il rischio di errore umano) e sono vulnerabili a furti e danneggiamenti.

Un buon servizio di backup Cloud, d'altra parte, memorizza i dati su server remoti accessibili via Internet e offre diversi vantaggi. Tra questi la possibilità di accedere ai dati da qualsiasi luogo con una comune connessione Internet, rassicurazioni in termini di scalabilità per aumentare o diminuire lo spazio di archiviazione in base alle esigenze, e la sicurezza attraverso crittografia avanzata e ridondanza nella memorizzazione delle informazioni.

I backup ibridi combinano soluzioni locali e cloud per offrire una maggiore sicurezza. Applicando il principio del backup 3-2-1, gli amministratori IT possono inserire il backup Cloud in una strategia che prevede almeno tre copie totali dei dati, includendo l'originale e due backup; che provveda alla memorizzazione delle informazioni su almeno due supporti differenti (ad esempio NAS o supporti esterni e cloud); che imponga il mantenimento di una copia di backup in una posizione fisica diversa (offsite, appunto), per proteggerla da eventi locali infausti, come incendi e furti.

Com'è fatto un buon servizio di backup Cloud

Quando si tratta di scegliere una soluzione di backup Cloud è importante valutare alcuni aspetti fondamentali. Un sistema di backup robusto garantisce che i dati possano essere recuperati rapidamente in caso di emergenza, minimizzando l'impatto negativo su operazioni e affari.

Da solo, un backup locale non può soddisfare quest'esigenza perché vulnerabile a tutta una serie di eventi imprevisti che possono presentarsi. Infomaniak mette a disposizione strumenti di backup Cloud come kDrive e Swiss Backup che conservano i dati dei clienti in data center fisicamente situati in Svizzera, garantendo la massima sicurezza e riservatezza.

In ottemperanza con quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la conservazione dei dati in territorio svizzero è pienamente riconosciuta dalla Commissione europea e permette di puntare sul concetto di sovranità del dato. Infomaniak assicura che il controllo delle informazioni riservate degli utenti rimanga sempre all'interno della sfera di questi ultimi, senza la possibilità che nessun altro attore possa leggerle, modificarle o danneggiarle.

Infomaniak enfatizza la sua politica di riservatezza, sottolineando che i dati non sono analizzati né in alcun modo consultati dall'azienda. La società si sostiene infatti con i canoni di abbonamento attivati dai clienti: non riutilizza in nessun modo, per alcuna finalità, i dati memorizzati sui suoi server. Che sono peraltro protetti con gli standard crittografici più evoluti, in transito così come a riposo.

kDrive: backup Cloud e lavoro in team in un unico pacchetto

kDrive è una soluzione di cloud storage evoluta che offre una serie di vantaggi per individui e imprese. La sicurezza è una priorità assoluta per kDrive: i dati sono protetti durante il trasferimento e l'archiviazione, garantendo che solo il legittimo proprietario possa accedervi, mantenendo il massimo livello di privacy.

Uno strumento come kDrive facilita anche la collaborazione e la condivisione file, permettendo il trasferimento sicuro di file e cartelle tra colleghi e clienti. È possibile impostare permessi di accesso specifici per garantire che solo le persone autorizzate possano visualizzare o modificare i file. Inoltre, kDrive è accessibile da qualsiasi dispositivo, il che significa che risulta possibile lavorare sui file da qualunque luogo, con un PC, un tablet oppure uno smartphone.

Che si tratti di archiviare ricordi personali, condividere documenti aziendali o collaborare con un team su progetti complessi, kDrive offre uno spazio flessibile e scalabile per rispondere a tutte le necessità. Con uno spazio disponibile sul cloud che può arrivare fino a ben 106 TB, la piattaforma di Infomaniak aiuta a gestire grandi volumi di dati senza compromettere sicurezza o velocità di accesso. È inoltre molto facile importare file da servizi come Google Drive, Dropbox e OneDrive, semplificando la migrazione e centralizzando le risorse in un unico luogo.

Collaborazione semplice e sicura

Uno dei punti di forza di kDrive è la possibilità di lavorare in tempo reale su documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, grazie a strumenti integrati come Docs, Grids e Points. Non importa se si preferisce Microsoft Office o suite open source come ONLYOFFICE: kDrive garantisce una compatibilità ampia, rendendo il lavoro di squadra fluido e accessibile.

La condivisione dei file è altrettanto intuitiva: gli utenti possono inviare documenti o cartelle a partner esterni, proteggendoli con password e senza richiedere la creazione di account aggiuntivi. Questa flessibilità si unisce a un controllo avanzato sui diritti di accesso, garantendo che ogni file sia visualizzato o modificato solo da chi dispone dell’autorizzazione necessaria.

kDrive è per tutti

Uno strumento per il backup Cloud come kDrive, si adatta a esigenze diverse con piani che spaziano da una versione gratuita per utenti privati, con 15 GB di spazio a costo zero, a soluzioni per aziende con capacità espandibili fino a 106 TB.

Le imprese che scelgono kDrive hanno la possibilità di personalizzare l’interfaccia del servizio con logo, colori e dominio aziendale, rafforzando l’identità del marchio anche nelle condivisioni e nei contatti con i clienti.

Piano Spazio Prezzo Utenti Espandibilità kDrive Free 15 GB Gratuito 1 Non ampliabile kDrive Solo 2 TB 4,99 €/mese 1 Non ampliabile kDrive Team 3 TB 10 €/mese Fino a 6 Fino a 18 TB kDrive Pro 6 TB 6,66 €/utente/mese Da 3 in su Fino a 106 TB

Prezzi IVA esclusa, basati su un abbonamento annuale. Prova gratuita disponibile per 30 giorni.

Con un uptime garantito del 99,99%, un ecosistema progettato per la collaborazione e un’attenzione costante alla privacy, kDrive rappresenta una soluzione completa e innovativa. È il cloud ideale per chi vuole mantenere il controllo sui propri dati senza rinunciare a funzionalità avanzate e a un’esperienza d’uso semplice e intuitiva.

Confronto Infomaniak kDrive vs Google Drive

Caratteristica Infomaniak kDrive Google Drive Spazio di archiviazione gratuito 15 GB con una gestione dei dati sicura in Svizzera (privacy elevata) 15 GB, ma i dati sono gestiti da Google a livello globale (condivisi tra Drive, Gmail e Foto) Piani a pagamento Prezzi trasparenti, competitivi e storage flessibile da 2 a 106 TB Piani più costosi Sicurezza e privacy Crittografia server-side, piena conformità GDPR Crittografia dei dati Accesso ai dati e privacy Dati memorizzati nei data center svizzeri Dati archiviati nei data center globali Collaborazione in tempo reale Ottime funzionalità per la collaborazione Buone le funzionalità di collaborazione Interfaccia utente Semplice, intuitiva e minimalista, focalizzata sulla privacy dell'utente Interfaccia potente ma più complessa Condivisione e controllo Condivisione con link, gestione avanzata dei permessi di accesso Condivisione semplice ma con una gestione più centralizzata dei dati Integrazione con altre app Massimo supporto per i più comuni formati di documenti Integrazione completa con Google Workspace Funzionalità di backup Backup automatico per file e foto, con sincronizzazione sicura Backup automatico, ma con una gestione dei dati più invasiva Sostenibilità Attività Informaniak interamente basata su energie rinnovabili, supporto per il Cloud green Google Drive ha un impegno per la sostenibilità, ma non focalizzato come Infomaniak Assistenza clienti Supporto clienti altamente personalizzato, disponibile in più lingue Supporto clienti limitato, spesso automatizzato Accesso offline Disponibile Disponibile

Swiss Backup: conservare e aggiornare copie di sicurezza di interi sistemi

L'altra "punta di diamante" Infomaniak per il backup Cloud si chiama Swiss Backup e offre due opzioni principali per soddisfare diverse esigenze di backup: la prima fa perno su Acronis Cyber Protect Cloud, la seconda è compatibile con Swift, S3 o SFTP.

kDrive è una piattaforma online che consente di conservare una copia dei file e condividerli con i collaboratori, senza però effettuare il backup dei dati direttamente dai sistemi in cui essi sono memorizzati. Swiss Backup agisce invece come una cassaforte online che custodisce i backup aggiornati di intere macchine, file, cartelle e anche della configurazione del sistema operativo, consentendo di recuperare una copia identica di qualsiasi PC, workstation e server.

Backup dei dati con Acronis Cyber Protect Cloud

Swiss Backup Acronis è ideale per il backup di sistemi operativi, applicazioni e dati. È una soluzione "pronta per l'uso", che offre una protezione completa per i sistemi utilizzati in ufficio e in azienda, garantendo che sia possibile ripristinare i dati rapidamente in caso di guasto o attacco informatico.

Se da un lato Swiss Backup mette a disposizione l'infrastruttura per conservare i dati sul cloud in totale sicurezza, Acronis Cyber Protect Cloud unisce il meglio delle funzionalità di backup con una protezione informatica integrata che monitora in tempo reale la cybersicurezza dei dispositivi attraverso un'unica dashboard.

Gli amministratori possono così verificare, in qualsiasi momento, lo stato della sicurezza dei dispositivi e gestire la pianificazione dei backup.

Il connubio tra Swiss Backup e Acronis Cyber Protect Cloud offre l'opportunità di proteggere un'ampia gamma di dispositivi:

Sistemi Windows e macOS

Macchine server (Linux e Windows Server; software SQL Server, Exchange Server, SharePoint Server,...)

Dispositivi mobili Android e iOS

Account Google Workspace

Account Microsoft 365 (anche SharePoint Online, OneDrive e Microsoft 365 Teams)

Siti Web e database remoti

Backup Cloud con Swiss Backup S3: scegliete il software che preferite

Come accennato in precedenza, Swiss Backup è l'altra soluzione di archiviazione cloud proposta da Infomaniak, perfetta per sviluppatori e aziende che necessitano di storage scalabile.

Grazie alla compatibilità con standard come S3, Swift e SFTP, gli utenti possono scegliere liberamente il software preferito per gestire i backup Cloud. Professionisti e aziende possono integrare Infomaniak Swiss Backup con le proprie soluzioni personalizzate, senza di fatto modificare una singola riga di codice o installare software aggiuntivi.

Cos'è possibile fare con Swiss Backup:

Proteggere i dati.

Usare un software di backup compatibile con la maggior parte dei sistemi e dei software.

Salvare macchine virtuali e NAS come Synology e QNAP.

Scalare fino a 1.000 TB di spazio Cloud, senza mai preoccuparsi dei limiti di archiviazione e traffico dati.

L'offerta di Infomaniak, che può essere provata gratis per 90 giorni, si rivela particolarmente utile per le aziende che sviluppano applicazioni o servizi che richiedono un'archiviazione flessibile e scalabile. Swiss Backup offre le funzionalità di Amazon S3, con l'aggiunta della sicurezza e della privacy garantite dall'hosting svizzero.

Infomaniak Swiss Backup e AWS Cloud Backup a confronto

Caratteristica Infomaniak Swiss Backup AWS Cloud Backup Privacy e sicurezza Backup gestito interamente in Svizzera, in data center indipendenti da GAFAM, GDPR-compliant Data center distribuiti globalmente, ma soggetti alle normative USA. Costo prevedibile Prezzo fisso per dispositivo senza costi occulti Modello pay-as-you-go con costi variabili basati su utilizzo, trasferimento dati e regioni Traffico dati Inclusi trasferimenti illimitati senza sovrapprezzo Traffico dati a pagamento, con costi per download e trasferimento tra regioni Semplicità d’uso Interfaccia user-friendly con configurazione rapida e supporto dedicato per utenti non tecnici Richiede competenze tecniche per sfruttare appieno le funzionalità avanzate Integrazione con NAS Compatibilità diretta con NAS (Synology/QNAP) tramite protocolli S3 e Swift Compatibile con NAS, con configurazioni generalmente più complesse Focus sull’utente europeo Servizio progettato per utenti europei, con un'attenzione particolare alla privacy Orientato a un pubblico globale, con meno enfasi sulla compliance europea Impatto ambientale Alimentato da energia 100% rinnovabile, con impegno concreto per la sostenibilità AWS adotta misure ambientali, ma con un'impronta globale più significativa Supporto Assistenza 7/7 con l'assistente gratuito; 24/7 con assistenza premium e supporto personalizzato per PMI Supporto disponibile nei piani premium, meno accessibile per utenti base

L'impegno per la sovranità digitale e lo sviluppo sostenibile

Nel contesto attuale, in cui molte aziende affidano i propri dati a colossi internazionali sottoposti a normative come il Cloud Act USA, Infomaniak offre un’alternativa unica: i dati sono custoditi in Svizzera, Paese noto per il suo rigore in materia di protezione della privacy. L'orientamento verso una spiccata sovranità digitale, fa sì che gli utenti di kDrive e Swiss Backup possano essere certi che le loro informazioni non saranno analizzate, rivendute o esposte a ingerenze esterne.

L’infrastruttura di Infomaniak completamente sviluppata in-house e con politiche di trasparenza che includono una chiara informativa sulla privacy e un servizio clienti accessibile e competente, rappresenta un'ulteriore garanzia per la scelta del giusto fornitore per il backup Cloud.

L’etica di Infomaniak non si ferma alla gestione dei dati. Da oltre trent’anni, l’azienda persegue un modello di sviluppo sostenibile che punta a ridurre al minimo l’impatto ambientale. I suoi data center sono tra i più ecologici d’Europa e il calore prodotto dai nuovi centri di elaborazione dati è recuperato per riscaldare le vicine abitazioni. Inoltre, Infomaniak compensa le emissioni di CO 2 al 200%, dimostrando che tecnologia e ambiente possono davvero convivere armoniosamente.

I vantaggi chiave del backup Cloud Infomaniak

kDrive e Swiss Backup non si limitano a promettere protezione: la garantiscono. I dati dei clienti sono replicati tre volte e distribuiti in due datacenter situati in Svizzera. Questa architettura multi-datacenter assicura che i file siano sempre accessibili, anche in caso di guasti o imprevisti.

Essere indipendenti dai giganti tecnologici come Google o Amazon significa che i dati memorizzati all'interno dei backup Cloud non saranno mai usati a scopi commerciali o soggetti a giurisdizioni estere. Con kDrive e Swiss Backup, i file rimangono sempre e comunque di esclusiva proprietà degli utenti, custoditi in un ecosistema progettato per rispettare tutte le vigenti disposizioni europee, GDPR compreso, quindi utile per ogni azienda interessata a muoversi in piena conformità normativa.

Per usare le soluzioni di backup Cloud Infomaniak, inoltre, non bisogna essere necessariamente dei tecnici o degli esperti informatici: l'approccio intuitivo che caratterizza kDrive e Swiss Backup, è affiancato dal supporto clienti Infomaniak, disponibile 7 giorni su 7.

Con kDrive e Swiss Backup, non vi assicurate soltanto uno spazio di archiviazione Cloud, ma un servizio completo che protegge ciò che conta di più: le vostre informazioni. Che siate professionisti, aziende o utenti privati, le soluzioni Infomaniak uniscono tecnologia avanzata, trasparenza e un supporto di qualità per garantire la massima tranquillità. Anche nell’era delle minacce digitali.

In collaborazione con Infomaniak

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.