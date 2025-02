Come (e quanto) incide l’hosting nelle prestazioni di un sito

Avere un sito web efficiente e performante è l’obiettivo di ogni cliente e la necessità di ogni professionista e web agency. Tra i fattori che maggiormente incidono sui risultati di un sito c’è l’hosting, ovvero il server sul quale il sito web viene “ospitato”. L’hosting è molto più di uno spazio fisico (o virtuale) sul quale far girare un sito web, ma la realtà che lo rende visibile, accessibile e fruibile in tempi rapidi sia da PC che da smartphone e con un’esperienza sicura e impeccabile. Ecco perché è importante non sottovalutare questo aspetto e scegliere un servizio di hosting che fa dell’efficienza uno dei suoi punti di forza.

I fattori chiave dell’hosting che influenzano le prestazioni di un sito web

Perché scegliere un hosting e non un altro? L’efficienza di un hosting si misura dalla posizione geografica dei server, dalle risorse (CPU, RAM, hardware, software e ottimizzazioni) che si hanno a disposizione, dalla tecnologia del server e dalla velocità e stabilità della connessione.

Tutti questi elementi influiscono sull’esperienza di navigazione degli utenti. È grazie all’hosting, infatti, che il sito è sempre accessibile (uptime), le pagine si caricano rapidamente senza tempi di attesa e problemi di visualizzazione e i tempi di risposta del server sono altamente reattivi restituendo una navigazione fluida e immediata.

Hostinger è anche per questo considerato uno dei migliori servizi di hosting attualmente in circolazione. Con i piani Business, Cloud Startup e Cloud Professional riservati ai professionisti e alle agenzie, si ha accesso a strumenti e soluzioni estremamente valide ed efficaci per lo sviluppo e la gestione dei siti web dei propri clienti (fino a 300 diversi siti web).

Con un uptime garantito del 99,9%, una velocità del 40% superiore rispetto agli altri hosting e un’ottimizzazione capace di migliorare le prestazioni dei siti web, Hostinger si candida a essere uno dei servizi più performanti per chi vuole avere successo online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.