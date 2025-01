Come diventare Data Scientist: formazione e opportunità con devACADEMY

In un mondo sempre più dominato dalla raccolta e dalla gestione dei dati, occuparsi di questi ultimi significa avere in mano le chiavi del gioco. Laddove il dato è la materia prima su cui lavorare, le informazioni che è possibile trarne sono il valore vero che il dato è in grado di esprimere. Ecco perché il ruolo del Data Scientist è diventato sempre più centrale nel panorama lavorativo odierno e, per lo stesso motivo, tale ruolo sarà sempre più cruciale negli anni a venire.

La figura del Data Scientist, tuttavia, non sempre è sufficientemente conosciuta e non tutti sanno di poter ambire ad una posizione di questo tipo. Occorre quindi anzitutto capirne le caratteristiche, il ruolo e l’importanza: esploriamo le caratteristiche di questa professione, le opportunità di lavoro disponibili e le competenze richieste per intraprendere questa carriera. Vediamo come un percorso formativo con devACADEMY possa essere la chiave per accedere a questo affascinante mondo e aprire così nuove opportunità professionali.

Una nuova opportunità può essere dietro l’angolo e metterci su le mani può essere più semplice di quanto non si possa immaginare. Oggi, infatti, gli strumenti per la formazione sono innovativi ed accessibili: devACADEMY ne è la dimostrazione provata.

Cos'è un Data Scientist?

Il Data Scientist è un professionista esperto nell'analisi e nella gestione dei dati. Utilizza tecniche di statistica, machine learning e programmazione per estrarre informazioni utili dai dati grezzi, ricavandone pertanto nuovo valore da poter mettere a disposizione dell’azienda. L'obiettivo principale è trasformare grandi quantità di dati in conoscenze utili per prendere decisioni informate e strategiche. Così facendo la raccolta delle informazioni non sarà più fine a sé stessa, né sarà un impegno sprecato: il dato è valore nella misura in cui lo si può catalogare, confrontare ed elaborare. Il Data Scientist è colui il quale sa leggere “dietro” i numeri, sa scoprire modelli nascosti e può fornire insights preziosi che per le previsioni aziendali diventano facilmente fondamentali.

Cosa fa un Data Scientist?

Le attività quotidiane di un Data Scientist possono variare notevolmente a seconda del settore in cui opera, ma in generale la sua figura può essere ricondotta ad attività di questo tipo:

Raccolta e pulizia dei dati

Prima di analizzare i dati, è necessario raccoglierli e assicurarne la qualità: il valore di una banca dati dipende in gran parte dalla sua “purezza”, scartando informazioni grezze, ridondanze e altri elementi che possano compromettere le analisi. Questa fase può pertanto includere l'eliminazione di duplicati, la gestione di valori mancanti, la correzione di errori e altro ancora.

Questa fase implica l'analisi preliminare dei dati per capire le loro caratteristiche principali, come distribuzioni, relazioni e anomalie.

Utilizzo di algoritmi di machine learning e modelli statistici per fare previsioni o classificazioni, agendo ex-post sulla banca dati.

Creazione di grafici e dashboard per comunicare i risultati in modo chiaro e comprensibile.

Presentare i risultati delle analisi ai decisori aziendali in modo che possano essere utilizzati per prendere decisioni strategiche.

Il Data Scientist è pertanto responsabile di tutta quella fase che va dalla gestione del dato alla sua trasformazione in un’entità tale da poter essere elaborata per l’estrazione di informazione pura. Un ruolo delicato, quindi, poiché essenziale per quelle aziende che basano le proprie strategie su logiche data driven e dove il processo decisionale passa dunque in primis dalla gestione di banche dati ricche e ben formate. Un valido Data Scientist è pesato sulla qualità del risultato delle sue disamine: la cifra del suo valore sta nell'utilità delle informazioni ricavate dalla raffinazione dei dati, poiché su queste ultime l'azienda potrà produrre e ottimizzare nuovo business.

Opportunità di lavoro per Data Scientist

La domanda di Data Scientist è in costante crescita poiché correlata all’aumento di aziende che sui dati costruiscono strategie, scelte, progetti, prodotti e servizi. Il Data Scientist diventa pertanto una figura importante ovunque i dati stessi siano considerati materia prima da elaborare: è così nella tecnologia, ovviamente, ambito che per chiari motivi ha immediatamente valorizzato questo tipo di figura; nella sanità, dove ogni decisione necessita di passare per analisi statistiche e dati oggettivi; nella finanza, dove il dato è al centro di tutto l’analisi dei mercati consente di annusare le opportunità in arrivo e subodorare i rischi nascosti; nel marketing, dove l’analisi delle campagne può ottimizzarne le performance ed aumentare il ritorno degli investimenti.

Non c’è ambito che non sia coinvolto, perché non c’è ambizione che oggi non possa dirsi indipendente dall’analisi delle informazioni disponibile. Il dato è la nuova unità di misura sulla quale misurare i fenomeni, il che lo rende fondamentale per fare la differenza in ogni contesto.

Passare attraverso il corso per Data Scientist su devACADEMY è pertanto anche e soprattutto un bivio che apre a nuove opportunità: la piattaforma consente di proiettarsi verso un ambito ad alto potenziale, potendo frequentare le lezioni secondo le proprie possibilità ed inseguendo l’obiettivo attraverso lezioni di qualità riconosciuta. Alcune stime indicano per la posizione del Data Scientist stipendi entry level da 30 mila euro annui, con possibilità successive in grande crescita (parametrate tanto alle proprie capacità, quanto alla dimensione dell’azienda servita). Capacità analitiche e relazionali, in tal senso, saranno di grande aiuto e rappresentano la base su cui le competenze andranno a costruire un profilo professionale appetibile sul mercato.

Formarsi come Data Scientist con devACADEMY

devACADEMY offre nello specifico un corso formativo completo per diventare Data Scientist, opzione ideale per chi desidera entrare in un settore che sta vivendo una fase pionieristica di grande dinamismo. Il corso è progettato per fornire tutte le competenze necessarie attraverso un approccio pratico e orientato al mercato del lavoro, finalizzato alla trasmissione degli elementi essenziali:

Fondamenti di Python

Strutture dati in Python

Funzioni e moduli in Python

Programmazione a oggetti in Python

Data Science con Python

Machine Learning in Python

Machine Learning avanzato

Big Data

Big Data: analisi con Data Frame

Ogni studente che senta il bisogno di entrare in contatto con un tutor per approfondire specifici passaggi, ha la possibilità di acquistare appositi pacchetti opzionali di assistenza con i quali poter prenotare un colloquio diretto. Grazie a questo servizio supplementare, devACADEMY rende l’offerta formativa in streaming ancora più completa, poiché sposa l’elasticità delle lezioni online con il valore di un contatto one-to-one con l’esperto.

Corsi, percorsi e screencast sono in continuo aggiornamento, il che rende la piattaforma sempre più ricca e densa di possibilità: inseguire la strada del Data Scientist significa scegliere le proprie tappe all’interno di una strada precisa, al termine della quale (dopo aver superato tutti i test di autovalutazione proposti lungo il corso) è possibile ottenere una certificazione devACADEMY che testimonia l’impegno profuso.

Costi e iscrizioni

Accedere al percorso formativo di devACADEMY è semplice. Il servizio, infatti, è pensato per consentire l’accesso ad un ampio corpus di contenuti da poter fruire online, in streaming ed in qualsiasi momento. Queste le opzioni disponibili:

Piano Annuale a 8,33 / mese scontato del 50% (anziché 16,67 €) da pagare annualmente

Piano LifeTime a 299,99 € una tantum (anziché 1.170 €): paghi una volta e ACCEDI A TUTTI I CORSI PER SEMPRE

Ognuno può pertanto calibrare il proprio impegno in massima libertà, anche e soprattutto chi necessita di alternare le lezioni ad altri impegni (lavoro, studio, famiglia o altro ancora). La scelta del corso è una scelta di indirizzo, insomma: è la direzione che si intende intraprendere, potendo contare sempre e comunque sulla qualità delle pillole formative che devACADEMY è in grado di mettere a disposizione. Nel momento stesso in cui si definisce la propria ambizione, sarà chiaro il modo in cui la si vorrà perseguire. L’accesso alla piattaforma, tuttavia, non implica vincolo alcuno: tutti i contenuti saranno comunque disponibili, il che consente di ampliare ulteriormente la propria formazione, incoraggiare un contatto ancor più esteso con le informazioni e di abbracciare un perimetro più generoso di competenze.

Diventa Data Scientist e scopri come esplorare il mondo di dati che ci circonda. Padroneggerai Big Data e tecniche di Machine Learning grazie a potenti strumenti come Python, Pandas, Spark, scikit-learn

Conclusione

Diventare Data Scientist è una scelta strategica all’interno di un mondo sempre più guidato dai dati. Con un percorso formativo adeguato, come quello offerto da devACADEMY, è possibile acquisire le competenze necessarie per eccellere in questo campo e aprirsi a nuove opportunità professionali. Se sei appassionato di dati e desideri intraprendere una carriera dinamica e in continua evoluzione, il percorso di devACADEMY potrebbe essere il passo giusto per te. Tutto nasce da un istinto, prosegue con una scelta e passa attraverso una piattaforma improntata su un metodo di apprendimento collaudato. Il traguardo è quello che ci si è posti in partenza: diventare Data Scientist e, facendo leva sui dati, leggere la realtà per ricavarne valore.

