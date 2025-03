Viaggio in Giappone alle porte? Inizia a imparare il giapponese con Mondly: c'è uno sconto del 95%

Vorresti imparare una lingua particolare, come ad esempio il giapponese, magari in vista di un viaggio? Hai due opzioni: seguire corsi impegnativi oppure affidarti a una app che ti possa insegnare ovunque ti trovi. Questa app è Mondly, una tra le più innovative di questo settore - tanto da avere addirittura un chatbot con feedback istantaneo! Il piano a vita include 41 lingue, tra cui anche il giapponese: oggi puoi risparmiare il 95% e averlo a soli 129,99 euro. Il vero vantaggio è che il pagamento è una tantum e non c'è nessun abbonamento, perché l'accesso all'app sarà a vita.

Viaggio in Giappone in programma? Impara subito la lingua

Mondly ti insegna una nuova lingua ponendo l'accento sulla conversazione e sull'uso pratico delle parole, anziché sul semplice studio della grammatica. Acquistando il piano a vita, avrai accesso a tecnologie avanzate come riconoscimento vocale, lezioni in realtà aumentata per un'esperienza interattiva unica, un chatbot intelligente per esercitarsi nei dialoghi e un metodo d'apprendimento che sfrutta la scienza neurale e la collaborazione con insegnanti madrelingua.

Non serve frequentare fisicamente un corso: basta la tua app e avrai sempre accesso al tuo insegnante digitale tascabile. Tra le 41 lingue disponibili, come anticipato, c'è anche il giapponese. Per te che vuoi apprendere la lingua del Sol Levante, Mondly permette di entrare nel vivo attraverso lezioni pratiche e coinvolgenti che ti aiuteranno a imparare i vari alfabeti, migliorare la pronuncia e studiare le espressioni quotidiane più usate.

A differenza di molte altre app di apprendimento linguistico, Mondly consente di studiare direttamente dalla propria lingua madre. Se la tua prima lingua è lo spagnolo, le lezioni potranno essere impostate in spagnolo. Questo significa che non dovrai accontentarti di mere traduzioni dall'inglese: potrai imparare il giapponese direttamente con lezioni italiane.

Il tuo prossimo viaggio in Giappone, magari per ammirare la fioritura dei ciliegi, sarà ancora più entusiasmante se inizi subito ad apprenderne la lingua: approfitta, quindi, dell'offerta a tempo limitato Mondly per ottenere uno sconto del 95% sul piano a vita, che ti permette di accedere a tutti i contenuti della piattaforma al prezzo di 129,99 euro anziché 2600.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.