Imparare una lingua in poche settimane? Con Babbel è possibile (e risparmi pure)

Hai sempre voluto imparare una nuova lingua, ma non hai mai trovato un metodo che si adattasse alla tua quotidianità? La soluzione esiste e si chiama Babbel: un'applicazione, che ha ricevuto - tra le altre cose - numerosi premi, in grado di offrire un percorso ricco di attività e lezioni stimolanti, senza interferire con la vita di tutti i giorni. Se scegli di abbonarti online, potrai risparmiare in base alla durata dell'abbonamento. Ecco tutti i dettagli.

Perché scegliere Babbel?

Che tu voglia migliorare il tuo inglese per lavoro, imparare lo spagnolo per viaggiare o avvicinarti a una lingua meno comune come il norvegese, Babbel può aiutarti. Se cerchi un percorso flessibile, puoi optare per un abbonamento semestrale a 8,99 euro al mese, con un risparmio del 25%. Se, invece, preferisci intraprendere un percorso di apprendimento più esteso, puoi scegliere il piano annuale a 5,99 euro al mese, risparmiando il 45%.

C'è anche un'opportunità in più: l'accesso illimitato e per sempre a tutte le 13 lingue che Babbel mette a disposizione, adatto a chi vuole investire a lungo termine, disponibile a 299,99 euro anziché 599,99 euro. E se non sei soddisfatto, la piattaforma ti garantisce un rimborso completo entro 20 giorni.

Con Babbel puoi imparare le lingue più richieste come inglese, spagnolo, tedesco e francese, ma anche lingue meno comuni come il turco, l'olandese o il norvegese. In totale, hai a disposizione 13 lingue diverse. Avrai accesso a lezioni brevi e basate su situazioni reali, che ti permetteranno di acquisire sicurezza e scioltezza già dopo poche settimane.

Inoltre, con Babbel Live, hai l'opportunità di partecipare a corsi dal vivo con insegnanti madrelingua, migliorando la tua pronuncia e interagendo in maniera diretta con chi conosce la lingua alla perfezione. Il metodo Babbel è stato sviluppato da esperti linguistici e si fonda su studi scientifici che dimostrano l’efficacia della ripetizione intelligente.

Un approccio davvero interessante, che unisce - oltre alle lezioni interattive - anche giochi, podcast, esercizi di ascolto e altre attività stimolanti. Approfitta degli abbonamenti online per risparmiare: ricordiamo che solo acquistando il piano Babbel a vita potrai accedere a tutte le 13 lingue e ai contenuti senza alcun costo extra e senza abbonamenti ricorrenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.