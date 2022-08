Come controllare le spese con una carta prepagata

Le carte prepagate offrono svariati vantaggi e, al giorno d'oggi, sono uno degli strumenti per i pagamenti più diffusi e apprezzati.

Nonostante ciò, esiste un potenziale rovescio della medaglia: rispetto al contante infatti, non si ha una concezione "materiale" del denaro. Di fatto, ci si può facilmente ritrovare a spendere troppo senza rendersene conto.

Controllare le spese dunque, può essere un modo per rendere questo strumento ancora più funzionale. In tal senso, per fortuna, le piattaforme che si occupano di carte prepagate e conti online offrono spesso un supporto adeguato.

Gli strumenti di reportistica, in questo senso, sono spesso preziosi alleati onde evitare spese inutili e di ritrovarsi improvvisamente senza denaro. Sotto questo punto di vista, la carta HYPE si dimostra senza dubbio una delle soluzioni più curate e avanzate.

Controllare le spese con una carta prepagata? Ecco lo strumento Radar

HYPE è una carta prepagate che non necessità di particolari presentazioni: si tratta di una delle piattaforme più apprezzate del settore, con milioni di utenti provenienti da tutto il mondo.

Quello che in pochi conoscono però, è che questa carta offre anche uno strumento apposito che permette di gestire le proprie spese, evitando di sforare il budget a disposizione.

Stiamo parlando di Radar, un'utility che consente di ottenere reportistica avanzata nell'ambito di spese, pagamenti e risparmi. Si tratta di una vera e propria cabina di controllo per comprendere come i soldi del conto vengono spesi.

Ogni spesa, in tal senso, viene riconosciuta e catalogata. L'utente può inoltre aggiungere note e tag ad ognuna di esse, per rendere Radar uno strumento ultra personalizzato. Non solo: la possibilità di utilizzare questo metodo anche con altri conti esterni, rende Radar ancora più vantaggioso e funzionale.

Il tutto tenendo presente che questo strumento è solo uno dei tanti vantaggi legati ad HYPE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.