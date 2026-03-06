Come bloccare le chiamate spam grazie alla nuova funzione di NordVPN

Lo spam telefonico è un problema con cui tante persone devono interfacciarsi ogni giorno, fin dalla colazione, con rischi che potrebbero essere perfino catastrofici, come ad esempio un furto d'identità, un attacco ransomware o peggio ancora una sottrazione di denaro dal proprio conto corrente. A questo problema se ne aggiunge poi un altro: la difficoltà di trovare una soluzione efficace su come bloccare le chiamate spam.

Dopo tanti tentativi a vuoto, l'inizio del mese di marzo si apre con una novità importante: NordVPN ha introdotto la nuova funzione Call Protection, che analizza lo storico del numero di telefono confrontandolo con un database di numeri spam; in caso positivo, si riceve in automatico un avviso accanto al numero, così da poter subito capire che quella che si sta ricevendo è una chiamata da cestinare.

Call Protection è incluso senza costi aggiuntivi nel piano Ultimate, disponibile nell'ambito dell'offerta di compleanno a 6,59 euro al mese, grazie a uno sconto del 69%. Nello stesso piano è inclusa anche l'assicurazione Cyber, che propone una copertura da 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d'identità online, oltre a uno spazio di archiviazione crittografato da 1 TB pensato per conversare al sicuro foto, video, documenti di lavoro e altri dati sensibili.

Soltanto in Italia si registrano ogni mese 1,5 miliardi di chiamate indesiderate, secondo AGCOM, Codacons e Il Sole 24 Ore. A questo numero già di per sé notevole se ne aggiunge poi un altro: 3 miliardi, vale a dire le perdite conseguenti allo spam telefonico.

Ecco perché uno strumento come quello introdotto da NordVPN nel suo piano Ultimate può trasformarsi in un elemento chiave nella strategia per contrastare in modo efficace lo spam.

Per concludere, sottolineiamo che il noto fornitore NordVPN non ha accede, non ascolta né memorizza alcun tipo di contenuto delle chiamate, al fine di garantire la massima privacy di tutti, e funziona anche quando la connessione VPN non è attiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.